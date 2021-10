Box Internet : la fibre est à moitié prix pendant un an chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom propose en ce moment et pour encore quelques jours de belles promos sur ses abonnements fibre à petit prix : 9,99 euros par mois pour l'offre Bbox Fit et 15,99 euros par mois pour l'offre Série Spéciale Bbox.

En plus de ses forfaits mobile, Bouygues enchaîne les promos avec ses offres d’abonnement box fibre. Cette fois-ci ce sont les deux premières offres qui bénéficient d’une promo avec un prix bas la première année.

Quelles sont les caractéristiques des offres Bouygues ?

300 Mb/s ou 1Gb/s en fonction du forfait choisi

La TV en plus sur l’abonnement Série Spéciale Bbox

Prix bas et engagement pendant un an

Jusqu’au 5 octobre 2021, l’abonnement Bbox fit avec la Fibre 300 Mb/s est disponible à seulement 9,99 euros par mois pendant un an, puis passe à 29,99. L’abonnement Série Spéciale Bbox 1Gb/s est à 15,99 euros mensuels et passe à 39,99 euros après la première année. Pour les deux offres, l’engagement est d’un an et la location de la box est déjà incluse dans le prix.

Une offre taillée pour chaque besoin

L’offre Bbox fit représente l’abonnement fibre le plus économique de la gamme. Pour moins de 10 euros/mois, il est possible d’obtenir une ligne pouvant aller jusqu’à 300 Mb/s en débits descendants théoriques (téléchargement) et 200 Mb/s en envoi. C’est un débit très suffisant pour par exemple profiter d’un internet domestique de qualité permettant de regarder ses séries ou ses films sur les plateformes de VOD dans la meilleure qualité possible. La seconde offre, la Série Spéciale Bbox, monte son débit en téléchargement à 1 Gb/s et 400 Mb/s en envoi. C’est donc une offre bien plus adaptée aux power users qui pourront profiter d’une connexion internet optimale pour la totalité des usages.

En plus d’internet, ces offres proposent également une ligne téléphone fixe avec les appels en illimité vers le fixes et les mobiles en France, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays. La limite est fixée à 199 correspondants différents, avec du hors forfait si vous allez au-delà.

Les petits + de chaque box en détail

Si l’offre Bbox Fit vous fait disposer d’un routeur classique composé de 4 ports Ethernet et d’une connexion Wifi 5, l’offre Série Spéciale Bbox vous fait disposer d’une box complète incluant routeur et décodeur TV 4K.

C’est logique dans le sens où cette offre vous fait profiter de 180 chaînes TV en plus de la ligne fibre, dont une majorité en HD. Le décodeur est composé d’une sortie HDMI 2.0, d’une compatibilité HDR et d’un disque pouvant enregistrer jusqu’à 128 Go de programme. Il fonctionne sous Android TV et permet d’avoir accès à la majorité des services de VOD comme Netflix, Prime Vidéo ou Disney+.

À noter que Bouygues Telecom applique des frais de mise en service de 48 euros, quelle que soit l’offre choisie.

Notre comparateur Fibre/ADSL

Pour aller encore plus loin et comparer l’offre Bbox must de Bouygues Telecom, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment.