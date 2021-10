Free : la fibre 1 Gb/s est à moins de 10 € avec l’offre Freebox Mini 4K

À défaut d'une nouvelle offre intéressante côté forfait mobile, Free met le paquet pour ses offres Fibre/ADSL. L'opérateur baisse en effet le prix de l'abonnement Freebox Mini 4K qui est aujourd'hui proposé à 9,99 euros par mois au lieu de 15,99 euros par mois pendant la première année.

Si vous souhaitez profiter d’un très haut débit pour votre connexion Internet, mais sans dépenser plusieurs dizaines d’euros par mois dans un abonnement, Free a en ce moment une offre difficile à prendre en défaut. Avec l’abonnement Freebox Mini 4K, vous avez accès à un débit Internet jusqu’à 1Gb/s avec une ligne téléphonique et la télévision pour moins de 10 euros par mois. Difficile de faire mieux.

Que comporte l’offre Freebox Mini 4K ?

L’accès à la Fibre optique jusqu’à 1Gb/s

Un catalogue de plus de 220 chaînes de télévision

Les appels illimités vers la France, DOM et plus de 110 pays

Une box TV compacte tournant sous Android TV

Au lieu de 15,99 euros mensuels, l’offre Freebox Mini 4K est disponible à seulement 9,99 euros par mois pendant un an, puis 34,99 euros. Un engagement d’un an est cependant nécessaire. Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre optique, vous pouvez tout de même souscrire à la même offre en ADSL et pour le même prix et les mêmes conditions.

Une connexion au top, un prix imbattable

Avec la réduction de prix , l’offre Freebox Mini 4K devient clairement l’offre Fibre la plus intéressante du moment. Avec elle, vous profiterez d’une ligne fibre pouvant atteindre un débit jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 600 Mb/s en envoi. De quoi profiter pleinement de toutes les possibilités offertes par la fibre à savoir la meilleure qualité de streaming possible sur le plateformes de VOD, même en 4K. Le Cloud Gaming n’est clairement plus un obstacle non plus et vous pourrez lancer un jeu sur Stadia, Geforce Now ou le Xbox Gamepass sans aucun compromis. Tout ceci sans compter le téléchargement au global, par exemple, il est théoriquement possible de télécharger un jeu plusieurs dizaines de Go en moins de 15 ou 20 minutes, ce qui est plutôt confortable vous en conviendrez. Attention ce pendant, le routeur fourni dans l’offre est seulement compatible Wifi 5, il va falloir investir dans un routeur Wifi 6 pour profiter d’un meilleur réseau sans-fils.

Les services Free en plus pour le même prix

Mais cette connexion Fibre n’arrive pas seule puisque l’on retrouve également une ligne téléphone fixe avec les appels en illimité uniquement vers les fixes en France, DOM et plus de 110 pays à l’étranger.

On retrouve également un accès à plus de 220 chaînes de télévision, dont une majorité en HD, grâce au décodeur TV 4K. Ce dernier tourne d’ailleurs sous Android TV, vous aurez donc loisir de profiter des centaines d’applications du Google Store directement sur votre TV. Cela comprend les nombreuses plateformes de SVOD comme Netflix, Prime Video ou Disney+.

Notre comparateur Fibre/ADSL

Afin de découvrir les autres offres disponibles, nous vous invitons enfin à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre.