Box Internet : Voici nos 4 offres Fibre/ADSL préférées disponibles maintenant

Vous recherchez une nouvelle box pour préparer la la rentrée de septembre ? Que ce soit pour trouver une offre moins chère ou investir un nouvel appartement, voici les meilleures offres Internet.

Les vacances sont là et il est temps de couper un peu Internet pour se reposer, que ce soit pour éviter le travail ou arrêter quelques jours de dévorer sa plateforme de streaming préférée. Malheureusement, il faut bien penser à préparer la rentrée, peut-être pour investir un nouvel appartement ou tout simplement trouver une offre Fibre/ADSL moins chère. Voici les meilleures offres Internet du moment.

En un clin d’œil

La nouvelle : La Freebox Pop

Elle vient tout juste d’être annoncée lors d’une conférence par Xavier Niel, le PDG de Free. La Freebox Pop est accompagnée dans son offre de la Freebox Player, elle aussi tout en rondeur et très compact. Pour 30 euros par mois, on profite ici d’une box Internet, mais aussi d’un décodeur TV.

L’abonnement qui embarque la Freebox Pop propose un accès illimité à la fibre optique avec des débits pouvant aller jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement en Wi-Fi et jusqu’à 700 Mb/s en envoie. Ces débits peuvent tout de même varier en fonction de votre éligibilité, comme pour tout fournisseur Internet. Bonus : l’abonnement inclut aussi un répéteur qui vous permettra d’étendre votre couverture Internet.

La Freebox Player tourne quant à elle sous Android TV et propose toutes les applications compatibles du Play Store. On pourra donc associer son compte Netflix par exemple pour profiter de différents services de vidéo à la demande. Le décodeur propose évidemment toutes les principales chaines de télé.

L’abonnement propose enfin une ligne fixe si vous en avez besoin. Celle-ci inclut les appels vers les mobiles en France métropolitaine, DOM et certaines destinations comme les États-Unis et vers 110 autres destinations.

L’offre de la Freebox Pop est disponible à 29,99 euros par mois pendant 1 an puis passe à 39,99 par mois par la suite. Sans engagement, vous pouvez la résilier quand vous voulez.

La plus efficace : RED by SFR

Ici, on va à l’essentiel, et c’est parfait comme ça. L’offre de RED By SFR se démarque par de hauts débits et par une offre modulable. Pour 23 euros par mois, elle propose jusqu’au 15 juillet l’option Très Haut Débit comprise dans l’abonnement, sans surcoût. Vous bénéficierez alors d’un débit descendant allant jusqu’à 1 Gb/s et d’un débit montant de 500 Mb/s maximum. C’est pour le moment l’une des meilleures offres pour ce prix.

Pour 2 euros de plus par mois, il est possible de profiter de l’application SFR TV avec les 35 premières chaines de la TNT et à certains services VOD. En plus, en ce moment et jusqu’au 15 juillet, l’offre propose aussi une ligne fixe avec appels illimités en France et dans les DOM.

Retrouvez l’offre RED By SFR à partir de 23 euros par mois. C’est sans engagement, et le prix ne double pas au bout d’un an.

La moins chère – SFR

Avec cette offre, vous pouvez profiter pendant un an des services Internet et TV de SFR à moindre prix. Il faut cependant noter que cette offre vous engage durant une année. L’offre propose elle aussi une connexion fibre illimitée avec des débits montants et descendants pouvant atteindre 500 Mb/s. Des performances raisonnables qui devraient largement satisfaire vos attentes quotidiennes.

Vous bénéficierez en plus d’un décodeur SFR avec les services de l’opérateur, dont l’accès à près de 160 chaines TV. Une ligne fixe est aussi attribuée et vous permettra d’appeler en illimités vers les autres lignes fixes françaises.

Retrouvez l’abonnement SFR à 15 euros par mois pendant un an. L’offre engage sur cette année et passe ensuite à 38 euros par mois.

L’alternative avec Android TV – Freebox Mini 4K

Toujours à un petit prix, l’offre Freebox Mini 4K date de quelque temps, mais est toujours aussi intéressante. Attention cependant, cet abonnement engage lui aussi sur une année. Vous pourrez alors profiter de débits similaires capables d’atteindre en débit descendant jusqu’à 1 Gb/s et en débit montant jusqu’à 600 Mb/s.

Pour 14,99 euros par mois, vous profiterez ensuite du Freebox Player de la génération précédente avec Android TV et les applications compatibles du Play Store. On pourra aussi associer son compte Netflix par exemple pour profiter de différents services de vidéo à la demande. Le décodeur propose évidemment toutes les principales chaines de télé. Une ligne fixe est aussi proposée avec les appels vers les fixes de plus de 110 destinations.

Retrouvez la Freebox Mini 4K à 14,99 euros pendant un an puis 34,99 euros l’année d’après. Rappelons que cet abonnement engage pendant un an.

Pour chacune des offres ci-dessus, notez qu’il est possible de demander un abonnement ADSL si vous n’êtes pas éligible à la Fibre. Ceux-ci sont parfois moins chers. Si vous demandez la portabilité de votre numéro de téléphone fixe, sachez que votre nouvel opérateur s’occupera de la résiliation de l’ancien et, dans certains cas, en couvrira les frais.

Comparateur des offres Internet

Afin de découvrir toujours plus d’offres Mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour découvrir les meilleurs offre Fibre/ADSL du moment.