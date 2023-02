Une nouvelle mise à jour va rendre votre Feebox (un peu) plus économe

Free déploie une nouvelle mise à jour visant à réduire la consommation électrique de votre Freebox au travers de deux méthodes, dont une... qui n'était étonnamment pas encore exploitée.

Free a annoncé ce 9 février le déploiement d’une nouvelle mise à jour Freebox Server (4.7.4) visant principalement à réduire la consommation des Freebox Révolution, Mini et Pop. À défaut d’une baisse drastique de leur consommation, le fournisseur d’accès mise sur une sobriété énergétique légèrement améliorée en tirant parti de deux méthodes, dont une concerne seulement les abonnés fibre : la désactivation totale du module DSL, inutile lorsqu’une connexion par fibre optique est active.

Comme le souligne MacGeneration, on ignore pourquoi cette désactivation n’était pas déjà d’actualité. Il se peut qu’un bug soit à l’origine de ce maintien, ou que Free ait arbitré de le laisser activé pour une quelconque raison logicielle ou matérielle.

Une norme Ethernet activée… pour une consommation rabotée

L’autre approche de Free consiste à activer la norme Ethernet IEEE 802.3az, que vous connaissez peut-être déjà sous le sobriquet d’Energy Efficient Ethernet (EEE). Cette solution permet de désactiver un port Ethernet quand il n’envoie ni ne reçoit aucune donnée. La consommation électrique est alors réduite puisque, sans l’activation de cette norme, les ports Ethernet sont alimentés en permanence.

Difficile toutefois de mesurer précisément l’impact de cette mesure sur la consommation globale d’une box, d’autant que tous les utilisateurs ne pourront pas en profiter. Car si Free l’active bien chez une majorité de ses abonnés, cette norme IEEE ne peut être exploitée que si tous vos appareils connectés en Ethernet sont compatibles : qu’il s’agisse de votre ordinateur ou de tout périphérique intermédiaire (switch Ethernet, par exemple), souligne MacG. Il faudra alors vérifier si vos appareils sont en mesure d’en profiter… et le cas échéant activer manuellement cette fonction sur les produits concernés.

Attention toutefois, ces nouveautés ne concernent pas la Freebox Delta, qui est pourtant la box la plus premium actuellement au catalogue de Free… et aussi la plus énergivore, avec une consommation proche de celle d’un réfrigérateur, notent nos confrères. Une décision surprenante alors que la Freebox Révolution, lancée il y a plus de douze ans, est pour sa part éligible.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.