La Freebox mini 4K accueille enfin une vraie application Netflix. La plateforme SVoD était en effet bloquée jusqu’à présent sur la box TV.

Entre Netflix et Free, les relations n’ont pas toujours été des plus chaleureuses. Résultat : l’application du service américain de SVoD a longtemps été bloquée sur les box TV du FAI français. Ainsi, les utilisateurs ne pouvaient pas en profiter ou alors devaient télécharger un fichier APK sur une plateforme tierce et bidouiller comme ils pouvaient (parfois en vain). Heureusement, la hache de guerre a été enterrée avec la sortie de la Freebox Delta qui ne met plus de bâton dans les roues de l’application Netflix. Or ce n’était pas encore le cas des Freebox mini 4K… jusqu’à aujourd’hui.

Iliad, la maison-mère de Free, a en effet publié un communiqué (PDF) expliquant que « les abonnés Freebox mini 4K peuvent désormais retrouver Netflix en option sur leur Freebox et accéder directement sur leur télévision à ses contenus riches et exclusifs […] ».

Désormais, l’accès à Netflix depuis la Freebox mini 4K est aussi simple qu’il devrait l’être sur n’importe quelle box TV.

S’ils disposent déjà d’un compte Netflix, les abonnés n’auront qu’à s’identifier depuis l’application Netflix sur leur télévision pour accéder au service. Sinon, ils pourront créer un compte Netflix et souscrire au forfait de leur choix directement sur l’application ou depuis leur espace abonné Free (rubrique Télévision> Netflix ) : Forfait Essentiel à 7,99€/mois (SD/1 écran), Forfait Standard à 11,99€/mois (HD/2 écrans en simultané) ou Forfait Premium à 15,99€/mois (Ultra HD/4 écrans en simultané).

Netflix sur diverses Freebox

Free rappelle au passage que Netflix est désormais disponible sur plusieurs Freebox :

Freebox Delta (Forfait Netflix Essentiel inclus)

Freebox One (Forfait Netflix Essentiel inclus)

Freebox mini 4K (Netflix en option)

La firme fondée par Xavier Niel écrit aussi que la Freebox Révolution en profitera bientôt. Nous avons contacté Free afin d’en savoir plus sur les raisons de l’indisponibilité de Netflix sur ses Freebox ainsi que sur les motivations de ce changement de politique. Nous mettrons à jour notre article si nous obtenons une réponse.