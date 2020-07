Ce qui change pour les abonnés Freebox Mini 4K, Revolution et Crystal avec l’arrivée de la Freebox Pop

Avec l'arrivée de la Freebox Pop, de nombreux changements ont été mis en place pour les abonnés actuels Mini 4K, Revolution et Crystal. Une offre de migration est également disponible.

En plus de l’annonce de la Freebox Pop et de son interface Oqee, Free a également modifié son catalogue d’offres. Ces modifications sont également valables pour les clients actuels.

Un meilleur Wi-Fi

Le premier changement notable est une modification du comportement du Wi-Fi sur la Mini 4K et la Revolution. Comme expliqué à l’issue de la présentation de la Freebox Pop, les équipes techniques de Free ont modifié le firmware des chipsets Wi-Fi sur ces box pour améliorer la stabilité, les débits et la couverture du réseau sans fil. Nous avons assez peu de détails, néanmoins de nombreux abonnés se plaignent de la qualité du Wi-Fi sur la Freebox Revolution depuis plusieurs années, certains utilisateurs d’iPhone ne peuvent d’ailleurs même pas s’y connecter correctement.

Depuis quelques semaines, Free fait tester un tout nouveau firmware à quelques abonnés. Cette mise à jour concerne tous les abonnés Revolution, y compris ceux qui ont la première version de la box sans carte Wi-Fi 5 (ac). Nous n’avons pas encore la date de déploiement de nouveau firmware, néanmoins il devrait être progressif. Notez qu’aucune mise à jour ne sera proposée sur la Crystal, qui reste limitée au Wi-Fi 4 (n).

Une nouvelle application Freebox Connect et Ligue 1

Comme nous vous l’expliquions dans ce dossier dédié, l’application Connect de Free a été revue. Sur iPhone et Android, vous allez pouvoir piloter votre box, les appareils qui s’y connectent ainsi que les réglages du Wi-Fi (WiFi invité, partage des accès, coupure automatique, etc.).

Les abonnés Revolution et Mini 4K vont également profiter de l’offre Free Ligue 1 Uber Eats qui permet de visionner les meilleurs moments des matchs de football de Ligue 1.

Freebox Pop Player et répéteur WiFi proposés

Le player Freebox Pop arrive en option pour du multi-TV à 4,99 euros par mois. Cette box sous Android TV intègre l’interface Oqee, avec 100 heures d’enregistrement en ligne.

Free compte également proposer à ses abonnés Mini 4K et Revolution de rajouter un ou plusieurs répéteur(s) WiFi à leur box actuelle. Ces répéteurs Wi-Fi peuvent étendre la couverture pour votre logement en améliorant au passage sensiblement les débits et la stabilité du réseau sans fil.

Pour les abonnés Crystal, dont l’offre n’est plus disponible pour les nouveaux clients comme la Freebox One, vous pourrez continuer à utiliser votre box tout en bénéficiant sans surcoût de l’offre Free ligue 1 Uber Eats, mais vous pourrez également ajouter à votre abonnement le Player Freebox Pop pour 4,99 euros par mois.

La migration vers l’offre Pop est proposée à tous les abonnés Free

Free a également ouvert la migration vers l’offre Freebox Pop à ses abonnés Crystal, Revolution et Mini 4K. La bascule se fait moyennant 49 euros de frais de migration, en plus des 20 euros de frais d’envoi (deux équipements). L’abonnement est à 39,99 euros par mois ou 44,99 euros par mois si vous voulez l’option TV by Canal.

Notre conseil est de passer sur une offre concurrente pendant au moins 12 mois, pour profiter d’une promotion Freebox dans 1 an. En effet, l’offre de migration de Free est un peu intéressante, sauf si vous êtes intéressés par l’option TV by Canal pour un montant (5 euros par mois), sachant qu’elle est facturée habituellement à 24,90 euros par mois.