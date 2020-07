Free Freebox One : moins de 2 ans après le lancement, elle disparait du catalogue

La Freebox One devient aujourd'hui l'une des Freebox avec la plus courte durée de commercialisation dans l'histoire de Free.

En décembre 2018, Free dévoilait la Freebox « V7 » Delta très haut de gamme. Comme pour mieux faire passer la pilule, l’opérateur avait simultanément lancé la Freebox One à un prix plus bas. Aujourd’hui, Free fait discrètement disparaitre la box de son offre.

Une box anachronique

Cette Freebox semble ne jamais avoir connu le succès. Et pour cause, de façon totalement anachronique, la Freebox One propose une box tout-en-un qui ne sépare pas sa partie modem et sa partie TV. Un élément fort peu pratique, puisque cela signifie qu’il faut impérativement avoir son téléviseur près de sa prise téléphonique ou de sa prise fibre pour accéder aux services de télévision sur Internet de l’opérateur.

En marge de la présentation de la Freebox Pop, Free a mis en ligne la nouvelle version de sa brochure tarifaire, datée du 7 juillet 2020. Cette brochure ne fait plus aucune mention de la Freebox One, qui semble pour ainsi dire ne jamais avoir existé.

La Freebox Crystal est toujours là

Toutes les autres Freebox sont, elles, bien présentes : Freebox Crystal, Freebox Mini 4K, Freebox Révolution, Freebox Delta (et Delta S) et enfin la nouvelle Freebox Pop.

D’après Xavier Niel, interrogé sur place, la Freebox Crystal devrait connaitre le même destin que la Freebox One sous peu. Pour le moment, la box entrée de gamme (héritée de la Freebox V5 HD lancée en 2006) est toujours proposée pour les clients ADSL.