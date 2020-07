Pourquoi la Freebox Pop n’est-elle pas Wi-Fi 6 ?

La Freebox Pop (Freebox V8) vient d'être annoncée et... elle ne propose pas du Wi-Fi 6. La nouvelle norme de WiFi est boudée par Free... mais pour quelles raisons ? La question a été posée à Xavier Niel directement.

Après SFR (avec la Box 8) et Bouygues Telecom (avec la Bbox Fibre Wi-Fi 6), la Freebox Pop était pressentie comme une box compatible Wi-Fi 6. Pour rappel, la IEEE 802.11ax, également appelée Wi-Fi 6, est la nouvelle norme de Wi-Fi qui fonctionne sur la même largeur de bande que le Wi-Fi 5 (2,5 et 5 GHz). Néanmoins, le Wi-Fi 6 fonctionne sur quatre fois plus de sous-porteuses ce qui permet de supporter davantage d’utilisateurs avec un meilleur débit à la clé.

On retrouve désormais le Wi-Fi 6 sur de plus en plus d’appareils, comme les derniers iPhone mais aussi les Samsung Galaxy ou encore l’iPad Pro 2020. Nous étions donc étonnés d’apprendre que la nouvelle Freebox Pop (V8) n’est pas Wi-Fi 6, mais simplement Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac). Free a également fait le choix de développer son propre répéteur Wi-Fi (Mesh) disponible via plusieurs offres, qui est également Wi-Fi 5.

Le Wi-Fi 6 n’est pas intéressant selon Xavier Niel

Xavier Niel est revenu sur ce point suite à la question d’un journaliste. Il a estimé que le Wi-Fi 6 actuel n’était pas intéressant pour les utilisateurs à l’inverse d’autres technologies qui arrivent. Le Wi-Fi 6e, par exemple, est plus intéressant selon lui car il exploite la bande de fréquence à 6 GHz pour augmenter les débits et réduire la latence.

La Freebox Pop (V8) utilise donc du Wi-Fi 5 (AC) à 2100 Mbps ainsi qu’une nouvelle norme de sécurité WPA3. Les équipes de Free se seraient rendues compte que les différences de performances pour un foyer dans une maison (ou un appartement) n’étaient aussi significatives entre les deux technologies. On imagine également, même si ce n’est pas évoqué par Xavier Niel, que le choix du Wi-Fi 5 est lié à des coûts, étant donné qu’un chipset Wi-Fi 6 est plus onéreux.

Des Revolution et Mini 4K boostées en Wi-Fi 5

Le co-fondateur de Free, Xavier Niel, en profite pour signaler que ses équipes ont également re-écrit des morceaux de codes entiers des firmwares de la Freebox Revolution ainsi que de la Freebox Mini 4K, ce qui devrait augmenter sensiblement les débits Wi-Fi de ces box. Les mises à jour seront disponibles dès la mi-juillet.