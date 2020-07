La mise à jour qui améliore le WiFi des Freebox Delta, Révolution, One et Mini 4K est déployée

Free vient de déployer une mise à jour qui améliore sensiblement la qualité du réseau WiFi sur ces box et qui apporte de nouvelles fonctions.

Comme promis, Free vient de déployer une mise à jour qui est censée améliorer grandement le fonctionnement du Wi-Fi sur plusieurs modèles de Freebox. Parmi les Freebox mises à jour, il y la Delta, la Révolution, la One ainsi que la Mini 4K. Les ingénieurs de Free ont re-écrit des morceaux entiers du firmware de ces box pour améliorer sensiblement la qualité des réseaux Wi-Fi des box. Il est fort à parier que c’est le fruit du travail de la nouvelle équipe Wi-Fi, évoquée par Xavier Niel lors de l’annonce de la Pop, en charge de la conception des répéteurs Wi-Fi annoncés avec la Freebox Pop.

Des améliorations sensibles d’après les premiers retours

D’après les premiers retours des utilisateurs, le gain dépend de l’environnement mais il faut s’attendre à une augmentation sensible des débits mesurés ainsi que de la couverture WiFi. L’intensité de réception mesurée est plus importante sur la Révolution, même constat pour la Freebox Mini 4K. Dans les notes de mises à jour, Free explique que les performances du Wi-Fi N (2,4 GHz) ont été améliorées ainsi que les performances du Wi-Fi ac (5 GHz) sur les Révolution et Mini 4K. Il est noté qu’il faut impérativement activer le mode 802.11n et la protection WPA2/AES pour obtenir les meilleures performances.

Sans donner davantage de précision, la protection WPA3 est disponible pour le WiFi, le mode proposé est appelé « transition » car il permet l’usage simultané sur WPA2 et du WPA3, au choix de l’appareil qui se connecte. Free évoque également des amélioration des performances sur le protocole de chiffrement IKEv2. Enfin, vous pouvez désormais afficher un code QR pour faciliter la connexion au réseau WiFi sur les Freebox Révolution, Mini 4K et One.

Pour mettre à jour sa box, il suffit de redémarrer la Freebox Server.