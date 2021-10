Amazon baisse déjà le prix des Xiaomi Redmi Buds 3 Pro et c’est compréhensible

Les Redmi Buds 3 Pro sont les nouveaux écouteurs sans fil de Xiaomi qui promettent mont et merveilles, comme la réduction de bruit active, la compatibilité Bluetooth multipoint et charge sans fil. Sur le papier, c'est vrai et c'est encore plus attractif avec un prix de lancement à 69 euros, mais la réalité et tout autre. Alors, est-ce qu'une réduction de 10 euros peut changer la donne ? Ça dépend.

Début septembre 2021, Xiaomi a officiellement lancé en France ces nouveaux écouteurs sans fil : les Redmi Buds 3 Pro. Nous les avons testés et il faut avouer qu’on ne peut pas dire qu’ils ne nous ont pas particulièrement convaincus avec la note de 5/10. En effet, ils ne sont pas chers, mais pratiques à utiliser grâce au Bluetooth multipoint et proposent une bonne autonomie couplée à de la charge sans fil. Cependant, la réduction de bruit active bien trop mise en avant par la marque chinoise est beaucoup trop anecdotique. Le son est passable, mais pas exceptionnel non plus. Cependant, si ces quelques points négatifs ne vous rebutent pas, vous serez ravis d’apprendre que ces true wireless deviennent encore plus abordables grâce à une réduction de 10 euros.

Ce qu’il faut retenir des Redmi Buds 3 Pro

Des écouteurs sans fil pas chers

Ils sont compatibles Bluetooth multipoint

Le boîtier est pratique à recharger avec un socle à induction

Au lieu de 69 euros habituellement, les Xiaomi Redmi Buds 3 Pro sont aujourd’hui disponibles en promotion à seulement 59 euros sur Amazon.

Des écouteurs confortables et pratiques

Les Redmi Buds 3 Pro sont des écouteurs sans fil très agréables à porter au quotidien. Xiaomi abandonne ici le look AirPods avec la tige au profit d’un design en capsule rappelant celui des célèbres Redmi AirDots, pour être complètement intra-auriculaire. Ça plait ou ça ne plait pas, mais au moins ça ne dépasse pas trop des oreilles quand on vous regarde de face. On retrouve des contrôles tactiles réactifs et malheureusement limités, car ils offrent seulement la possibilité de mettre lecture/pause, passer au titre suivant ou de basculer entre la réduction active du bruit et le mode transparent. On apprécie d’ailleurs la certification IPX4 pour garantir une protection contre les éclaboussures et la sueur – très pratique pour les sportifs.

Les nouveaux écouteurs sans fil de Xiaomi profitent ensuite d’une autonomie correcte de 6 heures en une seule charge et jusqu’à 28 heures avec le boîtier. Ce dernier peut recharger complètement vos écouteurs en seulement 40 minutes et il peut se recharger lui-même avec un câble USB-C (fourni) ou bien une base de charge Qi (non fournie). C’est une fonctionnalité très pratique pour celles et ceux qui utilisent déjà un socle à induction avec leur smartphone, mais ce qu’il y a d’encore plus pratique avec les Redmi Buds 3 Pro, c’est le Bluetooth multipoint. Cela permet tout simplement de connecter plusieurs appareils en même temps, offrant donc la possibilité d’écouter de la musique sur PC et de répondre à un appel sur smartphone sans déconnexion.

Et le son dans tout ça ?

Nous voilà face au plus gros problème des Xiaomi Redmi Buds 3 Pro : l’expérience sonore. Cette dernière n’est pas foncièrement mauvaise et les écouteurs sans fil proposent un son passable qui va faire la part belle aux basses sans forcément proposer des graves d’excellente qualité. Les médiums quant à eux sont plutôt présents, avec un rendu assez sec qui va manquer de profondeur, mais les aigus sont là pour rattraper un peu le tout. Ce qui ne va surtout pas, c’est la réduction de bruit active. Cette fonctionnalité est tout simplement inutile, car le mode automatique n’arrive jamais à s’adapter précisément à votre environnement. Pire encore, rien n’est paramétrable, car pas d’application. Xiaomi avait promis des fonctionnalités exclusives avec les smartphones de la marque dotés de MIUI 12.5, mais rien pour le moment, seulement un pop-up pour connecter automatiquement les écouteurs en Bluetooth, comme des AirPods.

