Single Day AliExpress : les meilleures affaires du 11/11 présentées en live et des cadeaux à gagner

AliExpress fêtera le 11 novembre le Single Day et vous réserve pour l’occasion jusqu’à 50 % de remises sur une grande partie de son catalogue tech. Afin de découvrir les meilleures offres à saisir, nous vous invitons à nous rejoindre en Live sur Twitch le jour J à 11h. De belles surprises vous attendent.

Grâce à son offre tech élargie et ses tarifs ultra-compétitifs, AliExpress s’est fait une place de choix en France et a su s’imposer face aux géants de l’e-commerce. Les plus belles marques comme Xiaomi, Google, ou encore Roborock y sont représentées, avec toutes leurs nouveautés.

Si AliExpress affiche des prix bas toute l’année, le site promet encore plus de remises lors de fêtes majeures comme celles du Single Day qui se tiendra le 11 novembre. Jusqu’à 50 % de réduction sont attendus. Afin de débusquer les plus belles pépites de cette journée phare, nous vous invitons à nous rejoindre le 11/11 à 11h en Live sur la chaîne Twitch de Frandroid aux côtés de deux invités de marque : Nono et Gardoum. Pour l’occasion, nous mettrons en jeu une série de cadeaux.

Les meilleures références à prix cassé

Quel que soit le produit recherché, sur AliExpress les offres ne manquent pas. Pour autant, toutes ne se valent pas. Nous avons donc sélectionné avec soin les plus belles promotions de ce Single Day, à savoir celles qui affichent le meilleur prix et qui profitent en prime d’une livraison gratuite et rapide, en moins de 10 jours.

Lors de ce Live Shopping du 11 novembre, Arnaud, le grand présentateur de Frandroid, passera en revue chacune de ses trouvailles, accompagné de deux live-streamers reconnus sur Twitch : Nono et Gardoum. Tous les trois prendront en main une dizaine de produits, dont la plupart sont considérés comme des incontournables sur le marché de la tech. Smartphones, tablettes, accessoires mobiles, et même du petit électroménager : il y a en aura pour tous les goûts et surtout pour tous les budgets. De quoi préparer les achats de Noël très en avance.

Les bonnes nouvelles n’arrivant jamais seules, une partie des articles présentés au cours de ce live sera mise en jeu au fil de l’émission, avec en vedette un cadeau d’une valeur de 800 euros.

Pour participer, c’est très facile. Arnaud vous posera une seule et unique question sur chacun des produits concernés. Le plus rapide dans le chat ayant la bonne réponse l’emportera. Ne vous bridez pas, tout le monde peut tenter sa chance, même les moins technophiles d’entre vous tant le quiz est simple.

Toutes les astuces pour faire de bonnes affaires toute l’année sur AliExpress

Si ce Live Shopping est avant tout dédié aux plus belles offres AliExpress de ce Single Day, c’est aussi l’occasion de vous présenter les spécificités de cette plateforme d’e-commerce et vous donner toutes les clés pour repérer efficacement les bons plans.

Entre les codes promos, les coupons émis par les revendeurs et les remises valables sur l’ensemble du site, les réductions ne manquent pas. Mais encore faut-il les identifier pour ensuite les appliquer à son panier et réaliser de belles économies. Lors du Live vous découvrirez comment obtenir un maximum de réductions.

En complément, nous vous apporterons quelques conseils pour détecter en un clin d’œil les produits expédiés depuis l’un des entrepôts européens d’AliExpress, afin de les recevoir rapidement et sans frais supplémentaires. En effet, de nombreux produits vendus sur cette plateforme sont envoyés depuis la Chine et affichent des délais de livraison plutôt longs.

Afin de profiter pleinement de tous les avantages d’AliExpress et faire le plein de bonnes affaires, rendez-vous le 11 novembre à partir de 11 heures sur la chaîne Twitch de Frandroid.

Indisponible pour le Live ? Retrouvez le 13 novembre l’ensemble des articles présentés lors de l’évènement, ainsi que les différentes remises auxquelles vous pourrez prétendre durant les jours à venir.