À -50 %, les Xiaomi Redmi Buds 3 Pro deviennent plus recommandables

Si les Xiaomi Redmi Buds 3 Pro ont quelques faiblesses, ils restent des écouteurs sans fil plutôt intéressants proposant des fonctionnalités recherchées. Habituellement proposés à 69,99 euros, ces true wireless sont désormais affichés à 32,99 euros sur AliExpress grâce à un code promo.

Xiaomi s’efforce d’appliquer des prix contenus sur ses références high-tech. Toutefois, plusieurs concessions doivent parfois être faites pour maintenir un prix bas. Cela a été le cas pour les écouteurs sans fil Xiaomi Redmi Buds 3 Pro. Ces true wireless ne sont pas dénués de défauts, mais ils proposent tout de même quelques fonctionnalités bien appréciables, comme le Bluetooth multipoint ou encore la charge sans fil. Son principal atout : son prix, bien sûr, qui bénéficie d’une réduction de presque 50 %.

Les points essentiels des Xiaomi Redmi Buds 3 Pro

Des écouteurs à petit prix

Avec le Bluetooth multipoint

Et la charge sans fil

Initialement proposés à 69,99 euros, puis réduit à 34,99 euros, les Xiaomi Redmi Buds 3 Pro sont actuellement vendus à 32,99 euros sur AliExpress grâce au code promo PDR2.

Des écouteurs intra-auriculaires confortables

Pour concevoir ses Redmi Buds 3 Pro, Xiaomi ne s’est cette fois-ci pas inspiré d’Apple pour le design. Ici, pas de format tige comme les AirPods : on a donc droit à la place à un format intra-auriculaire avec des embouts en silicone, qui viennent se nicher au sein du conduit auditif. Le principal avantage de ce design ? L’isolation et la qualité sonore. En effet, les embouts en silicone viennent bloquer une partie des bruits environnants. Pour la qualité sonore, les sons ne s’échappent pas du conduit auditif, ce qui est un très bon point. Et pour ne rien gâcher, le maintien de ces écouteurs sera efficace, puisqu’ils pourront être portés durant plusieurs heures sans ressentir une gêne particulière. Et ce, même pendant le sport, puisqu’ils sont certifiés IPX4 contre les éclaboussures.

Des true wireless avec réduction de bruit active

S’agissant des fonctionnalités, Xiaomi a notamment misé sur la réduction de bruit active. Les Redmi Buds 3 Pro sont ainsi dotés de trois niveaux de réduction de bruit, qui vont s’activer automatiquement en fonction des bruits ambiants captés. En revanche, comme nous l’avons remarqué lors de notre test, les écouteurs ont un peu de mal à s’adapter aux sons alentour. Il est en plus impossible de changer de mode sans détenir l’application. Malgré tout, la réduction de bruit sera plutôt appréciable lorsqu’elle sera poussée en mode « suppression profonde », qui se charge d’atténuer les bruits élevés et constants. On pourra aussi compter sur la présence du mode transparence.

Le Bluetooth multipoint bien présent

Autre fonctionnalité proposée par les Redmi Buds 3 Pro : le Bluetooth multipoint est de la partie. Grâce à ce mode, il sera possible de se connecter simultanément à plusieurs appareils sans devoir en déconnecter un pour faire fonctionner l’appareil que l’on souhaite. Côté audio, les Xiaomi Redmi Buds 3 Pro sont équipés d’un transducteur de 9 mm de diamètre et ne sont compatibles qu’avec les codecs AAC et SBC. S’ils ne brillent pas particulièrement par leur rendu sonore, avec notamment des basses fréquences brouillonnes, les écouteurs de la marque chinoise ont au moins l’avantage de bien gérer les aigus.

Enfin, concernant leur autonomie, les Xiaomi Redmi Buds 3 Pro ont pu, au cours de notre test, tenir 6h16 avant qu’ils ne tombent à court de batterie. Le tout, avec un volume sonore à 80%. Pour la recharge dans le boîtier, il faudra compter un peu moins de 40 minutes pour récupérer 100% de batterie. La charge sans fil de l’étui par induction sera par ailleurs disponible.

