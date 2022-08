À seulement 39 €, ces écouteurs Xiaomi à réduction de bruit sont un bon deal

Les Xiaomi Redmi Buds 3 Pro ne sont pas les meilleurs écouteurs sans fil, mais ils ont des fonctionnalités intéressantes comme la charge sans fil, le confort d'utilisation ou encore le Bluetooth multipoint. Aujourd’hui, on les retrouve à 39 euros contre 69,99 euros habituellement.

Les Xiaomi Redmi Buds 3 Pro sont des écouteurs sans fil à petit prix. Ils apportent une qualité audio correcte, des fonctionnalités comme le Bluetooth multipoint, et même la réduction de bruit active. S’ils sont loin d’être les meilleurs true wireless, ils sont intéressants pour leur prestation et leur prix, qui devient d’ailleurs plus intéressant grâce à cette remise de 30 euros.

Les Xiaomi Redmi Buds 3 Pro en quelques mots

Des écouteurs confortables à petit prix

Le Bluetooth multipoint

La charge sans fil

Au lieu d’un prix barré à 69,99 euros, les Xiaomi Redmi Buds 3 Pro sont actuellement remisés à 39 euros sur le site de Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Xiaomi Redmi Buds 3 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un choix de design qui assure un bon confort

En concevant ses écouteurs sans fil, Xiaomi a souvent tendance à s’inspirer de la marque à la Pomme. Or, ce n’est pas le cas ici avec ses Redmi Buds 3 Pro. Ces écouteurs laissent de côté le format tige et proposent un véritable format intra-auriculaire avec des embouts en silicone venant se nicher au sein du conduit auditif. Une conception qui permet d’avoir une meilleure isolation passive et une qualité sonore optimisée.

Ils tiennent assez bien dans les oreilles et peuvent être utilisés sans crainte pendant vos sessions de sport. Ils sont d’ailleurs certifiés IPX4 et résiste aux éclaboussures.

Des fonctionnalités appréciables pour le prix

Les Redmi Buds 3 Pro proposent également la technologie de réduction de bruit active. Ils sont équipés d’un système à trois niveaux de réduction de bruit qui va s’adapter automatiquement en fonction des bruits ambiants. Lors de notre test, on a pu constater que les écouteurs ont du mal à s’adapter aux sons environnants. Et sans application, il est impossible de changer de mode. Toutefois, la réduction de bruit est plutôt efficace lorsqu’elle est poussée en mode « suppression profonde », c’est-à-dire avec un bruit élevé et constant. Un mode transparence est également de la partie, qui s’avère efficace.

Côté audio, on retrouve les codecs SBC et AAC qui feront largement l’affaire pour écouter vos playlists préférées sur votre plateforme de streaming. La qualité sonore n’a rien d’incroyable, sauf si vous aimez les aigus bien rendus. Ils ont surtout l’avantage d’être compatibles Bluetooth multipoint pour pouvoir se connecter simultanément à plusieurs appareils sources. Enfin, côté autonomie, la marque annonce jusqu’à 6 heures d’écoute sans réduction active du bruit et 22 heures supplémentaires avec le boîtier de charge. Pour la recharge, il suffit de 40 minutes pour que les écouteurs récupèrent 100 % d’autonomie. Le boîtier est d’ailleurs compatible avec la charge sans fil par induction — ce qui est assez rare pour cette gamme de prix.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur les Xiaomi Redmi Buds 3 Pro.

D’autres écouteurs accessibles

Afin de comparer les Xiaomi Redmi Buds 3 Pro avec les autres références sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs sans fil pas chers : notre sélection en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.