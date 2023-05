Xiaomi : des écouteurs à réduction de bruit coûtent à peine plus de 30 € aujourd’hui

Avec leur réduction de bruit et leur compatibilité avec le Bluetooth multipoint, les Xiaomi Redmi Buds 3 Pro sont des écouteurs sans fil qui ont de quoi plaire. Surtout maintenant qu'ils sont à 35 euros contre 69,99 euros de base.

Le géant chinois Xiaomi est réputé pour proposer des prix réduits sur une foule de ses appareils. C’est le cas, par exemple, des Redmi Buds 3 Pro, des écouteurs sans fil à réduction de bruit active. Pour maintenant un tarif contenu, ces derniers ne s’accompagnent pas sans concessions, mais ils arrivent tout de même à proposer quelques fonctionnalités bien intéressantes. Actuellement, leur prix est plus que divisé par deux grâce à cette offre.

L’essentiel à retenir des Xiaomi Redmi Buds 3 Pro

Un bon confort d’utilisation

La présence du Bluetooth multipoint

Une charge rapide efficace

Disponible à leur sortie à 69,99 euros, les Xiaomi Redmi Buds 3 Pro sont désormais disponibles à 32,90 euros seulement sur le site Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Xiaomi Redmi Buds 3 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Redmi Buds 3 Pro au meilleur prix ?

Des oreillettes confortables sur la durée

Pour ses Redmi Buds 3 Pro, Xiaomi ne choisit pas une esthétique proche des AirPods avec une tige et un format ouvert, mais plutôt un format intra-auriculaire. Ils sont dotés d’embouts en silicone venant s’introduire au sein du conduit auditif. Si cette conception ne convient pas au plus grand nombre, elle a au moins le mérite d’offrir une meilleure isolation passive et bloquent une partie des bruits environnants.

Dans l’ensemble, ces Redmi Buds 3 Pro restent confortables sur la durée, et le maintien sera tout à fait efficace. Au cours de notre test, nous avons pu porter ces true wireless pendant trois à quatre heures consécutives sans aucune gêne. D’ailleurs, pour écouter votre playlist, les écouteurs sont suffisamment endurants pour tenir 6 heures. Pour les recharger à 100 %, il faudra compter un peu moins de 40 minutes. La charge sans fil de l’étui par induction sera par aussi disponible, ce qui est un très bon point au vu de leur tarif.

Avec des fonctionnalités intéressantes

Les écouteurs intra de Xiaomi sont également complétés par une réduction de bruit active. Ils sont équipés d’un système à trois niveaux de réduction de bruit qui va s’adapter automatiquement en fonction des bruits ambiants. Or, durant notre test, nous avons constaté que cette gestion automatique, que l’on ne peut pas paramétrer manuellement, n’était pas vraiment au point. La réduction de bruit est tout même efficace lorsqu’elle est poussée en mode « suppression profonde », c’est-à-dire avec un bruit élevé et constant. Un mode transparence sera aussi de la partie.

Côté audio, les Xiaomi Redmi Buds 3 Pro sont équipés d’un transducteur de 9 mm de diamètre et ne sont compatibles qu’avec les codecs AAC et SBC. S’ils ne brillent pas particulièrement par leur rendu sonore, avec notamment des basses fréquences brouillonnes, les écouteurs de la marque chinoise ont au moins l’avantage de bien gérer les aigus. L’un de leur point fort est la prise en charge du Bluetooth multipoint. Grâce à ce mode, il sera possible de se connecter simultanément à plusieurs appareils sans devoir en déconnecter un pour faire fonctionner l’appareil que l’on souhaite.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre test sur les Xiaomi Redmi Buds 3 Pro.

Afin de découvrir d’autres références sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fils pas chers.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !