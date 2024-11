Des écouteurs sans fil avec réduction de bruit à moins de 30 € ? C’est possible grâce au Single Day

Si vous pensiez devoir vous ruiner pour mettre la main sur des écouteurs true wireless dotés de la réduction de bruit active, détrompez-vous. Les Realme Buds Air 6, équipés de cette technologie, sont par exemple proposés à 28 euros au lieu de 49 euros sur AliExpress en ce Single Day.

La réduction de bruit active est une technologie que l’on ne retrouve pas souvent sur des écouteurs sans fil d’entrée de gamme. Mais certaines paires abordables en sont bel et bien dotées, à l’image des Realme Buds Air 6, qui n’échappent d’ailleurs pas aux réductions du Single Day d’AliExpress : actuellement, on les retrouve à un prix encore plus accessible, qui ne dépasse pas les 30 euros.

Ce qu’il faut savoir sur les Realme Buds Air 6

Des écouteurs sans fil certifiés IP55

La certification Hi-Res Audio Wireless

La réduction de bruit active intégrée

Au lieu de 49 euros, les Realme Buds Air 6 sont aujourd’hui disponibles en promotion à 28 euros sur AliExpress.

La réduction de bruit à un prix mini

Les Realme Buds Air 6 sont des écouteurs sans fil à tige, sur laquelle on retrouve d’ailleurs, pour chacun, des surfaces tactiles pour les contrôler. Ils sont par ailleurs certifiés IP55, et sont donc résistants à la poussière et aux jets d’eau. Pas de problème pour les porter sous une pluie battante, en somme. Les Realme Buds Air 6 adoptent également un format intra-auriculaire : ils sont ainsi équipés d’un embout en silicone qui vient se loger solidement dans le pavillon auditif. Allergiques à ce format, passez votre chemin, donc.

Toutefois, ce format leur permet non seulement de proposer une bonne isolation passive, mais également une réduction de bruit active efficace. Selon la marque, celle-ci peut atteindre jusqu’à 50 décibels et fonctionne sur une large gamme de fréquences 4 000 Hz. Les écouteurs peuvent donc en théorie filtrer les bruits ambiants et atténuer la plupart des sons parasites aigus ou graves. Évidemment, à ce prix, on ne peut pas espérer qu’ils gomment complètement chaque son environnant, mais la réduction devrait tout de même être convenable dans les lieux peu bruyants, et donc assez immersive. Six micros sont par ailleurs intégrés et promettent une clarté optimale de notre voix lors des appels.

Une belle endurance promise

Côté audio, les Realme Buds Air 6 renferment des transducteurs de 12,4 mm de diamètre conçus avec un diaphragme en titane. La marque a également misé sur un amplificateur de basses pour rendre chaque morceau plus percutant. De plus, grâce au codec audio Bluetooth LHDC 5.0 ainsi qu’à la certification Hi-Res Audio Wireless, les Buds Air 6 sont en théorie capables de restituer un son haute définition très fidèle. Bref, la qualité audio devrait être assez agréable.

Enfin, pour ce qui est de leur endurance, les Realme Buds Air 6 offrent, selon la marque, une autonomie de 40 heures d’écoute après une seule charge. Et 10 minutes de recharge suffiraient pour profiter de 7 heures de musique.

