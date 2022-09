La bonne idée de Xiaomi : vendre ses produits en pack pour en baisser le prix

Quoi de mieux qu'un produit Xiaomi ? Eh bien, plusieurs produits Xiaomi. À l'occasion de la rentrée, le constructeur chinois propose des packs de produits à thème à tout petit prix.

Que vous désiriez soigner l’intérieur de votre domicile, parfaire votre écoute de musique ou bien vous mettre au sport, Xiaomi a probablement un pack de produits en promotion pour vous. Pour la rentrée, le constructeur chinois groupe ses meilleurs produits dans des packs à thèmes et en promotion. Une occasion de faire de très grandes économies.

Parmi tous ces packs, celui du sportif à de quoi vous faire tenir vos bonnes résolutions de la rentrée. Disponible à 68,99 euros, il comprend ce dont on a besoin pour faire reprendre une activité sportive avec plaisir.

Un bracelet connecté et des écouteurs sans fil à 68 euros

Le Redmi Smart Band Pro

Quoi de mieux pour se motiver à pratiquer du sport que de constater des progrès après chaque entraînement ? C’est ce que permet un bracelet connecté comme le Redmi Smart Band Pro compris dans ce pack.

Ce bracelet conçu d’abord pour le sport est capable de suivre 110 activités différentes. On retrouve également un capteur de fréquence cardiaque bien utile pour mesurer l’intensité d’un effort. Couplé à un smartphone équipé d’une puce GPS, vous pouvez même obtenir votre vitesse moyenne et votre parcours lorsque vous faites du vélo ou de la course par exemple.

Toutes ces données récoltées sont ensuite consultables depuis votre smartphone avec l’application Xiaomi Wear. Vous y retrouverez le nombre de pas effectués chaque jour, ainsi que les calories dépensées. C’est depuis cette même application que vous pouvez consulter tous vos précédents entraînements, les comparer et admirer vos progrès au fil des semaines.

Vous n’aurez toutefois aucun mal à visualiser les données sur l’écran du Redmi Smart Band Pro. Le bracelet possède un relativement grand écran AMOLED de 1,47 pouce, suffisamment lumineux pour une lecture en plein soleil. Côté autonomie, vous pouvez compter sur une endurance de 7 jours si vous utilisez fréquemment les fonctions de suivi sportif. C’est un très bon résultat.

Les Redmi 3 Buds Pro

Pour accompagner vos entraînements, Xiaomi intègre également dans son pack sport les écouteurs Redmi 3 Buds Pro. Des écouteurs intra-auriculaires, qui permettent une isolation passive, mais qui offrent aussi une réduction de bruit active. De quoi rester dans votre bulle à la salle de sport.

Les Xiaomi Redmi 3 Buds Pro offrent des contrôles tactiles sur leur surface extérieure. Vous pouvez ainsi passer d’une musique à l’autre sans avoir à sortir le téléphone de votre poche. La certification IPX4 des écouteurs offre quant à elle une résistance à la transpiration. De quoi se dépenser sans compter.

Côté autonomie, comptez sur environ 6 heures d’utilisation avant de tomber à court de batterie. Le boitier permet de les recharger en 40 minutes. Un boitier que vous pouvez charger avec un câble USB-C, ou bien une station de charge sans fil.

Vendus chacun à 49,99 euros, le Redmi Smart Band Pro et les Xiaomi Redmi 3 Buds Pro sont bien moins chers en passant par le pack dédié au sport de Xiaomi. Celui-ci est vendu à 68,99 euros, et vous permet donc d’économiser un peu plus de 30 euros. Une jolie remise pour deux produits pensés pour débuter une activité physique.

Tous les packs Xiaomi en promo

Le pack maison connectée passe à 449 euros au lieu de 747 euros. Il contient :

l’aspirateur-robot Mi Robot Vaccum-Mop 2 Pro ;

le sèche-cheveux Mi Ionic Hair Dryer ;

le purificateur d’air Xiaomi Smart Air Purifier 4.

Le pack gaming tombe à 309 euros au lieu de 518 euros. Il contient :

le moniteur Mi 2K Gaming de 27 pouces ;

la souris Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition.

Le pack du sérievore descend à 469 euros au lieu de 822 euros. Il contient :

le Xiaomi TV P1E de 43 pouces ;

la barre de son Xiaomi Soundbar 3.1 ch ;

la clé HDMI Mi TV Stick ;

le Mi Router 4A ;

le Mi Wi-Fi Ranger Extender Pro.

Le pack de l’audiophile à 199 euros au lieu de 328 euros. Il contient :