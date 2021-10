Le puissant ultrabook de MSI doté d’un i5 11e gen chute à 799 € (-27 %)

Le MSI Modern 14 est un ultrabook dont la fiche technique n'a rien à envier aux autres concurrents sur le marché. À l'occasion d'une vente flash, le modèle embarquant la 11e génération d'Intel Core est disponible à 799,99 euros au lieu des 1 099,99 euros demandés habituellement.

MSI est une marque réputée pour proposer des produits gaming qualitatifs, et pourtant, le constructeur taïwanais propose également des ultrabook très réussis pour les professionnels. C’est le cas du MSI Modern 14 B11MOU-491FR, ce dernier ne manque pas de qualité en proposant un PC portable ultraléger, avec une dalle IPS Full HD de 14 pouces, ainsi qu’un processeur de dernière génération Intel Core. Il a tout pour plaire, surtout lorsqu’il se trouve à moins de 800 euros.

Ce qu’il faut retenir du MSI Modern 14

Un design fin et élégant

Une dalle IPS de 14 pouces FHD

Son processeur i5 11e génération + 8 Go de RAM + 512 Go SSD

Habituellement à 1 099,99 euros, l’ultrabook MSI Modern 14 B11MOU-491FR est désormais à 799,99 euros grâce à une vente flash sur le site de la Fnac, ainsi que chez Darty. Soit une remise immédiate de 300 euros.

Un laptop léger et élégant

En général, face à un PC portable MSI, on a tendance à retrouver un châssis épais et assez imposant, mais ici, ce n’est pas le cas. Il s’agit d’un ultra-portable avec un châssis en aluminium ultraléger de seulement 1,3 kg et d’une épaisseur d’à peine 18,1 mm. Ce Modern 14 est donc totalement conçu pour vous accompagner où que vous alliez, et ce sans vous encombrer — vous pourrez vous déplacer et travailler partout et au mieux.

Pour continuer dans la légèreté et la mobilité, le laptop de MSI offre une diagonale de 14 pouces. D’ailleurs sa dalle IPS affiche une résolution de 1920 x 1080 pixels, apportant une bonne densité d’affichage et un confort visuel sans précédent, et dispose d’un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Quant à son design, on ressent le savoir-faire du constructeur. On fait face à une conception sobre et élégante très réussie, avec son coloris gris carbone.

Une configuration sous Intel généreuse

Le PC portable Modern 14 B11M intègre, malgré son format compact, un processeur Intel Core de 11ème génération. Plus précisément, on retrouve sous le capot, un Intel Core i5-1135G7 cadencé à 2,4 GHz (jusqu’à 4,2 GHz en boost) et un chipset graphique Intel Iris Xe. Avec une telle configuration, l’ultrabook se comporte comme un charme, que ce soit pour de la bureautique ou bien pour faire tourner des applications plus poussées et même des jeux 3D gourmands. Car oui, Intel annonce avec sa puce graphique Iris Xe, pouvoir faire tourner correctement les jeux du moment en Full HD à plus de 30 images par seconde.

Pour le reste des composants, on retrouve 8 Go de RAM et un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui vont apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système, réduire le temps de chargement et le temps de démarrage. En plus, ce modèle dispose d’un système thermique, qui permet d’accélérer la vitesse des ventilateurs pour refroidir le système lorsque vous aurez besoin d’un boost de puissance au cours du jeu grâce au fonctionnement plus rapide des processeurs.

Une connectique complète et une bonne autonomie

Bien qu’étant compact, le Modern 14 propose une connectique fournie. Il dispose en effet de deux ports USB type-A et d’un port Thunderbolt ainsi que d’un lecteur de carte microSD et d’une sortie HDMI. Le Bluetooth 5.1 est aussi de la partie pour connecter des accessoires sans fil. Concernant l’autonomie, avec une batterie 52 Wh, le constructeur promet jusqu’à 7 heures d’autonomie et propose même la charge rapide 65 W. Notez que si vous souhaitez installer la dernière mise à jour Windows, nous vous invitons à lire cet article pour procéder à l’installation et bien vérifier la compatibilité.

MSI face à ses concurrents

Afin de comparer le MSI Modern 14 avec les meilleures références actuelles du marché disponibles sur la même tranche de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros en 2021.