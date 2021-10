La Fnac vous fait économiser 350 € sur l’Asus Zenbook doté d’un Ryzen 7

Doté d'une fiche technique intéressante et d'un design très élégant qui plaira au plus grand nombre, l'Asus ZenBook UM425QA-KI072T est actuellement en promotion à la Fnac : son prix passe de 1 349,99 euros à 999,99 euros.

Avec l’Asus Zenbook UM425QA ainsi que l’ensemble de sa gamme Zenbook, le constructeur taïwanais tente toujours plus de s’imposer le marché des ultraportables pensés pour la productivité. Ce modèle de 14 pouces en est un bon représentant, d’autant plus qu’il offre de belles performances grâce à la présence d’une puce AMD de dernière génération et pour moins cher grâce à cette réduction de 26 %.

Ce qu’il faut retenir du ZenBook d’Asus

Un ultrabook compact et élégant

Le puissant combo Ryzen 7 5800H + 16 Go

La bonne autonomie accompagnée de la charge rapide

Habituellement à 1 349,99 euros, l’ultrabook Asus ZenBook 14 UM425QA-KI072T est aujourd’hui disponible en promotion à 999,99 euros à la Fnac. On le trouve au même prix chez Darty,

Un laptop léger et élégant pour vous accompagner au quotidien

Avec la gamme de ZenBook, on ressent le savoir-faire du constructeur, qui propose une conception sobre et élégante très réussie. D’ailleurs, la référence UM425QA-KI072T ne fait pas exception, avec son châssis métallique et son écran aux bordures très fines. Grâce à son poids de seulement 1,26 kg, ce laptop profite d’un design tout en légèreté, et peu encombrant pour la taille de son écran — il sera donc idéal pour se glisser dans votre sac à dos afin de vous accompagner partout.

Concernant l’écran, le laptop d’Asus propose un écran NanoEdge (dérivé de dalle IPS) de 14 pouces en définition Full HD. Il est très bien mis en valeur par ses bords fins immersifs, et s’avère très agréable au quotidien avec une luminosité de bonne facture et un bon taux de contraste, délivrant un confort visuel sans précédent. Il dispose également d’un système charnière bien pensée qui surélève le clavier pour incliner le clavier et permettre un meilleur confort de frappe. Ce dernier est d’ailleurs très agréable à utiliser avec des touches fines. Sur le clavier, on retrouvera par ailleurs le fameux NumPad, un pavé tactile qui se transforme en pavé numérique grâce à un réseau de LED.

La force d’AMD : des performances assurées

Ce PC portable intègre, malgré son format compact, la puce AMD Ryzen 7 5800H, avec 16 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, le ZenBook a du répondant pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème. Il est possible de supporter un usage multitâche poussé en bureautique. Avec son CPU de huit cœurs cadencé à 3,2 GHz (turbo boost à 4,4 GHz), les tâches les plus gourmandes pourront tirer profit de tous les cœurs, comme la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.).

Il dispose aussi d’une Radeon Vega 7 Graphics, ce qui vous permettra de jouer un peu, si le jeu n’est pas trop gourmand. Quant au stockage, vous pourrez compter sur un SSD de 512 Go au format NVMe, qui va apporter une dose de réactivité bienvenue au système, mais également de réduire le temps de chargement et le temps de démarrage.

Une connectique complète et une bonne autonomie

Bien qu’étant compact, le ZenBook 14 propose une connectique fournie. Il dispose en effet de deux ports USB type-C et d’un port 3.2 USB type-A, un port jack 3.5 mm ainsi que d’un lecteur de carte microSD et d’une sortie HDMI. Le Bluetooth 5.0 est aussi de la partie afin d’appareiller vos périphéries sans fil. Concernant l’autonomie, avec une batterie 63 Wh, le constructeur annonce une autonomie impressionnante jusqu’à 22 heures. Dans les faits, il faudra vous attendre à moins, mais tiendra tranquillement toute une journée, et dispose même de la charge rapide. Notez que si vous souhaitez installer la dernière mise à jour Windows, nous vous invitons à lire cet article pour procéder à l’installation et bien vérifier la compatibilité.

AMD ou Intel ?

Si les processeurs d’AMD vous sont inconnus, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs processeurs (CPU) Intel et AMD Ryzen en 2021, pour vous aider à choisir le processeur qui vous conviendra le mieux.