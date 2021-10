SanDisk Extreme 128 Go : ça fait longtemps qu’une microSD n’a pas été aussi peu chère

La microSD SanDisk Extreme de 128 Go, idéale pour étendre le stockage de votre smartphone, tablette ou même votre drone, s'affiche actuellement à un de ses meilleurs prix sur Amazon, où elle passe de 38,99 euros à seulement 17,26 euros.

La gamme Extreme de SanDisk propose plusieurs caractéristiques que l’on est en droit d’attendre d’une carte microSD performante. Vitesse de transfert élevée, possibilité d’enregistrer des vidéos tournées en 4K, sans oublier une résistance aux chocs en cas de petit accident : la marque propose bien tout cela. Son modèle disposant de 128 Go a un autre avantage, puisqu’il est aujourd’hui disponible à un prix très réduit.

Ce qu’il faut retenir de la carte microSD SanDisk Extreme

Vitesse de transfert pouvant grimper jusqu’à 160 Mo/s

Certifiée A2 pour de meilleurs lancements d’application

Compatible UHS 3 (U3) et V30 pour filmer en 4K

D’abord proposée à 38,99 euros, la carte microSD SanDisk Extreme de 128 Go est désormais affichée à 17,26 euros sur Amazon.

Une microSD avec un débit élevé

Les cartes microSD SanDisk de la gamme Extreme assurent de très bonnes performances, grâce à leur vitesse de transfert élevée qui peut aller jusqu’à 160 Mo/s en lecture, et 90 Mo/s en écriture. Sur ce modèle présenté ici, les 128 Go vous suffiront pour augmenter la capacité de stockage de votre smartphone ou tablette compatible, mais aussi des drones ou des GoPro.

D’ailleurs, cette microSD vous permettra d’enregistrer des séquences tournées en 4K UHD à 60 fps avec votre caméra d’action ou bien un smartphone. Et ce, grâce à sa compatibilité avec la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30.

Des lancements d’applications rapides

Cette référence de la gamme Extreme détient par ailleurs la certification A2, et non la A1 que l’on pourrait trouver sur les modèles SanDisk Ultra. Cela permet donc de profiter de débits minimums suffisants de de 10 à 30 Mo/s en lecture comme en écriture, ainsi que 4 000 IOPS/2000 IOPS en lecture séquentielle/écriture. Concrètement, cette configuration assure de bonnes performances au niveau du lancement des applications ou des jeux, dont l’exécution sera ainsi plus rapide.

Enfin, et c’est tout de même important dans certaines situations, la carte microSD Extreme a été conçue pour résister aux chocs, aux températures allant de -25 à 85 degrés, à l’eau et même aux rayons X. Si vous comptez la glisser dans une GoPro ou autre caméra d’action, cette solidité sera bien appréciable. Sachez aussi que la carte est fournie avec un logiciel de récupération des données (à télécharger), qui servira en cas de suppression accidentelle de certains fichiers.

Retrouvez la carte microSD SanDisk Extreme 128 Go à 17,26 € sur Amazon

Pour comparer la carte microSD SanDisk Extreme

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures cartes microSD pour votre smartphone, tablette, Nintendo Switch, GoPro ou APN en 2021.