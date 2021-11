Juste avant le Black Friday, Amazon déstocke sa gamme Fire TV Stick

À l'approche du Black Friday, Amazon propose de nombreuses promotions sur son site. On retrouve notamment les Fire TV Stick (Lite, classique, 4K et 4K Max) du géant américain avec des remises allant jusqu'à plus de 40 %. C'est définitivement le moment de s'équiper à petit prix.

Si vous ne disposez pas d’une TV connectée, ou si votre box actuelle ne vous satisfait plus, c’est l’occasion parfaite de s’offrir une passerelle multimédia qui apporte bien des services de qualité au quotidien. Avec une configuration simple, rapide et intuitive, vous n’avez qu’à brancher cette clé HDMI pour profiter d’un nouveau système d’exploitation sur votre téléviseur. Et aujourd’hui, Amazon casse les prix de l’ensemble de sa gamme Fire TV Stick.

Les Fire TV Stick en promotion

Fire TV Stick Lite : la solution la plus abordable pour connecter sa TV

Le Fire TV Stick Lite est la version allégée du modèle classique. Les deux Fire Stick ont quelques points communs, et sont animés par la même puce, qui permet d’offrir une expérience utilisateur plus fluide qu’auparavant dans l’interface. Et si le Fire TV Stick Lite offre une compatibilité avec le HDR pour du streaming en 1080p à 60 FPS, il n’inclut pas la prise en charge du Dolby Atmos, contrairement à la version classique.

De plus, la télécommande du Stick Lite est dépourvue de quelques fonctionnalités. Vous ne pourrez pas prendre le contrôle direct de la télévision : les boutons d’alimentation, de volume ou de mise en sourdine sont absents. Pas de bouton Prime Video ou encore Netflix, mais vous pourrez tout de même faire appel à Alexa pour lancer votre application de streaming préféré, par exemple. D’ailleurs le modèle Lite profite d’une capacité de stockage de 8 Go afin d’accueillir les applications et médias de votre choix. Avec cette clé HDMI, vous aurez l’essentiel pour vous connecter à votre TV dépourvue d’une connexion internet.

Ce qu’il faut retenir du Fire TV Stick Lite

Une interface simple et intuitive

Du contenu en FHD et compatible HDR

L’assistant vocal Alexa

Habituellement au prix de 29,99 euros, le Fire TV Stick Lite d’Amazon est actuellement à son meilleur prix et passe à 18,99 euros seulement.

Fire TV Stick : une version améliorée qui propose l’essentiel

Ce modèle vient remplacer le Fire Stick de 2019 en apportant de nouvelles fonctionnalités très appréciables. Amazon commence par annoncé que cette nouvelle version serait deux fois plus puissante que la génération précédente, ce qui améliorait l’expérience utilisateur, mais aussi, de profiter d’un démarrage des applications plus rapides. L’autre nouveauté par rapport au modèle de 2019, c’est que désormais la télécommande s’enrichit de quatre nouveaux boutons. Le géant du e-commerce, a tenue a simplifier l’expérience sur son Fire TV Stick et propose désormais les boutons raccourcis pour accéder aux plateformes de streaming telles que Prime Vidéo et Amazon Music, mais aussi Netflix et Disney+. Bien sûr, vous retrouverez sur la télécommande l’assistant vocal afin d’effectuer des requêtes vocales.

Quant au contenu, pas de 4K, mais il sera diffuser en 1080P à 60 images par seconde, ce qui suffit amplement pour la majorité des contenus présents sur les différentes plateformes de streaming. De plus, la compatibilité avec la technologie Dolby Atmos est de la partie pour une meilleure immersion au niveau du son.

Ce qu’il faut retenir du Fire TV Stick

Une interface simple et intuitive (Fire OS)

Une nouvelle télécommande

Du contenu en FHD et compatible HDR

L’assistant vocal Alexa

Lancé au prix de 39,99 euros, le Fire TV Stick d’Amazon profite actuellement d’une réduction de 43 % et passe à 22,99 euros seulement.

Fire TV Stick 4K : pour celles et ceux qui vivent en UHD

Si vous disposez d’un téléviseur 4K, c’est bien sûr ce modèle qu’il faudra privilégier. Compatible 4K Ultra HD, vous pourrez alors profiter de Netflix dans les meilleures conditions. En plus d’assurer une bonne qualité d’image, ce petit lecteur multimédia 4K prend en charge les technologies Dolby Vision, HDR et HDR10 pour offrir une expérience immersive comme au cinéma et propose également la compatibilité avec Dolby Atmos.

Avec cette clé HDMI, vous profiterez bien évidemment de l’écosystème Fire OS qui promet une navigation fluide et ergonomique. Les services comme ceux d’Amazon tels que Prime Video et Amazon Music sont fortement mis en avant, mais on retrouve aussi les applications tierces comme Netflix, Spotify ou Molotov qu’il est possible de télécharger via le store. Enfin, la télécommande fournie permet de se balader facilement dans les menus et même contrôler entièrement votre TV. Elle embarque également un micro, très utile pour effectuer des commandes vocales avec Alexa et trouver un film, une série ou n’importe quel contenu.

Ce qu’il faut retenir du Fire TV Stick 4K

Une interface simple et intuitive (Fire OS)

Du contenu en 4K UHD et prend en charge l’HDR, HDR10+ et Dolby Vision/ Dolby Atmos

L’assistant vocal Alexa

Initialement au prix de 59,99 euros, le Fire TV Stick en version 4K est en ce moment en promotion à seulement 33,99 euros sur Amazon.

Fire TV Stick 4K Max : le modèle le plus puissant

Il y a peine quelques mois, Amazon présente un tout nouveau dongle HDMI : le Fire TV Stick 4K Max. Ce dernier vient compléter la gamme du géant, mais qui se situe plutôt dans le haut du panier et propose davantage de performances ainsi que de nouvelles fonctionnalités. En soit, il s’agit d’une légère mise à jour du modèle 4K, mais qui embarque une nouvelle puce ARM Mediatek MT7921LS. Ce nouveau processeur promet une meilleure puissance que le modèle 4K classique, et permet de rendre compatible le dongle HDMI avec le Wi-Fi 6.

Cette version Max prend toujours en charge la 4K, l’HDR et l’HDR10+, mais également les technologies de Dolby Atmos et le Vision. Toutefois, ce modèle se démarque en proposant une nouvelle fonction « Auto Low Latency Mode » (ALLM) destinée au service de cloud gaming Luna d’Amazon. Pour finir le Fire TV Stick 4K Max est livré avec la télécommande vocale Alexa d’Amazon désormais avec des boutons de raccourci (Netflix, Disney+, Prime Video et Prime Music). Il intègre également la fonction Alexa Home Cinéma, vous pouvez donc connecter le Fire TV Stick 4K Max avec des appareils compatibles comme Echo Studio ou une paire d’enceintes connectées Echo pour profiter de l’audio immersif et d’une expérience home cinéma.

Ce qu’il faut retenir du Fire TV Stick 4K Max

L’interface simple et intuitive d’Amazon

Une nouvelle puce ARM pour plus de puissance

Du contenu en 4K et la prise en charge HDR, HDR10+ et Dolby Vision/Atmos

Une nouvelle fonction : « Auto Low Latency Mode » (ALLM)

Toujours la présence de l’assistant vocal Alexa

Annoncé au prix de 64,99 euros, le Fire TV Stick 4K Max est actuellement en promotion à seulement 38,99 euros sur Amazon.

Quelles sont les alternatives ?

Afin de découvrir les alternatives disponibles aux clés HDMI d’Amazon, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide quel Box TV choisir pour Netflix Plex ou Canal+.