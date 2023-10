Le Fire TV Stick 4K d’Amazon est de retour à moitié prix pour le dernier jour des French Days

Compact et plus pratique qu'une box, le Fire TV Stick 4K permet de profiter très facilement de la 4K sur son TV. Et en ce dernier jour des French Days, c'est à moitié prix qu'on peut le trouver sur Amazon : il est en effet affiché à 34,99 euros au lieu de 69,99 euros.

Certains téléviseurs présents sur le marché ne sont pas connectés, ou bien embarquent un OS vieillissant. Des soucis hyper simples à résoudre grâce à deux solutions : les boîtiers TV et les clés HDMI. On a tout de même une petite préférence pour la deuxième option, puisque les dongles sont plus discrets, compacts et réellement faciles à installer sur un téléviseur. Le Fire TV Stick 4K d’Amazon fait partie de ces clés que l’on recommande les yeux fermés. Et si un nouveau modèle va bientôt faire son apparition, avec quelques améliorations, la version actuelle est toujours aussi intéressante, surtout lorsqu’elle est à moitié prix en ce dernier jour des French Days.

Les points forts du Fire TV Stick 4K

Des contenus diffusés en 4K UHD

Compatible HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos

L’écosystème Fire OS

D’abord affiché à 69,99 euros, le Fire TV Stick 4K est actuellement disponible à 34,99 euros sur Amazon.

Plus pratique que les box TV

Les clés HDMI sont connues pour être bien plus compactes et rapides à installer que les box TV. Par exemple, le Fire TV Stick 4K, qui se présente sous la forme d’un petit rectangle mince, se branche directement sur un téléviseur, à la manière d’un Chromecast. Mais contrairement à la solution de Google, le modèle d’Amazon ne nécessite pas un smartphone ou une tablette pour pouvoir diffuser son contenu, puisqu’il se suffit à lui-même et intègre son propre système d’exploitation. Le Fire TV Stick 4K a également l’avantage d’être très discret et facilement transportable : on peut ainsi l’emmener en voyage et le brancher sur n’importe quel téléviseur.

Une fois le dongle branché, le Fire TV Stick 4K promet une expérience utilisateur très fluide grâce à Fire OS, l’écosystème d’Amazon. Les services proposés par l’entreprise américaine sont forcément de la partie, à l’image de Prime Video. Si le store d’applications d’Amazon est moins fourni que celui de ses concurrents, Apple et Android TV en tête, les applications phares sont tout de même présentes.

Des images en 4K UHD et de nombreuses compatibilités

Le Fire TV Stick 4K permet avant tout d’afficher des contenus en 4K UHD à 60 images par seconde, ce que ne propose pas la version classique par exemple, qui se contente du Full HD. Il faut toutefois posséder un téléviseur compatible 4K pour en profiter pleinement. Autrement, cette clé HDMI est aussi compatible avec les contenus HDR (HDR10, HDR10+ et Dolby Vision) ainsi qu’avec le Dolby Atmos, pour un son riche et vaste qui offre une belle immersion. À l’intérieur de la clé, on trouve par ailleurs une puce quadricœur cadencée à 1,7 GHz, qui apporte une belle fluidité. D’ailleurs, la seconde génération du Fire TV Stick 4K devrait, en théorie, posséder une puce 30 % plus puissante que cette première génération…

Enfin, le Fire TV Stick 4K est fourni avec une télécommande, qui dispose de boutons raccourcis permettant d’accéder rapidement à Prime Video (sans surprise), mais aussi à Netflix, Amazon Music ou encore Disney+. Un micro est aussi présent pour recueillir toutes les requêtes vocales destinées à Alexa, qu’elles concernent des contenus sur le téléviseur ou bien des objets connectés compatibles présents à la maison, qui pourront d’ailleurs être contrôlés grâce au Fire TV Stick 4K. Par exemple, vous pourrez avoir accès au flux vidéo de votre caméra et l’afficher sur le TV. Autrement, la télécommande peut aussi contrôler le volume de votre TV, ou même de votre barre de son, histoire de ne pas multiplier les appareils.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Fire TV Stick 4K d’Amazon (dans sa version 2019, mais quelques-unes de ses caractéristiques ont été gardées dans la nouvelle version).

