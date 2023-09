Amazon Fire TV Stick 4K et 4K Max : plus rapide pour tout

Amazon met à jour ses clés HDMI avec deux nouveaux modèles : la Fire TV Stick 4K et la Fire Stick 4K Max.

Si votre téléviseur n’est pas connecté, il est très simple de résoudre le problème à l’aide d’un boitier TV ou d’une clé HDMI. Dans cette catégorie, on peut évidemment citer le Chromecast de Google, mais aussi la Fire TV Stick d’Amazon, qui a droit aujourd’hui à deux nouveaux modèles.

Toujours plus de puissance

Lors d’une conférence qui a fait l’objet d’une pluie d’annonces, Amazon a ainsi présenté une nouvelle Fire TV Stick 4K et une Fire TV Stick 4K Max. Ces deux clés HDMI remplacent donc logiquement les modèles respectivement sortis en 2018 et 2021.

La Fire TV Stick 4K (2nd gen) se dote d’un SoC quadricœur cadencé à 1,7 GHz 30 % plus puissant que sur la génération précédente. Cela devrait lui apporter plus de fluidité lors de la navigation dans les menus. Elle peut toujours produire une qualité d’image en 4K Ultra HD HDR (Dolby Vision, HDR10/10+ et HLG), ainsi qu’un son Dolby Atmos.

La version Max quant à elle embarque un SoC quadricœur cadencé à 2 GHz capable de se connecter sur des réseaux Wi-Fi 6E pour une latence toujours plus réduite et des chargements toujours plus courts. Cette petite clé HDMI dispose de 16 Go de stockage interne et sa télécommande en version « Enhanced » possède des boutons dédiés et un bouton « Récents » pour un retour rapide sur un programme précédent.

Autre nouveauté de cette génération de Fire TV Stick 4K Max : Fire TV Ecran Dynamique. Cette fonction diffuse en continu des œuvres d’art (parmi une collection de plus de 2000 œuvres) sur votre écran, sans abonnement. Pas très écologique, mais esthétique.

Prix et disponibilité des nouvelles Fire TV Stick 4K et 4K Max

Le Fire TV Stick 4K est disponible en précommande pour 69,99 euros. Le modèle 4K Max est quant à lui disponible à 79,99 euros.