Amazon ou Realme : quel dongle HDMI en 4K à petit prix choisir ?

Les clés HDMI sont la solution idéale pour connecter un TV qui ne l'est pas. Le moment est bien choisi pour s’en procurer une, mais entre celle d’Amazon et celle de Realme, laquelle choisir ? Nous allons tenter d’y répondre dans ce comparatif.

Difficile de ne pas trouver de téléviseurs connectés de nos jours, mais si le vôtre ne l’est pas, ou que l’interface de votre TV ne vous satisfait plus, une passerelle multimédia fera très bien l’affaire. Si les box TV existent pour vous permettre de profiter des fonctions d’une Smart TV, les dongles HDMI représentent aussi une bonne solution. Ils ont l’avantage d’avoir un format plus compact, d’offrir un tas de fonctionnalités, le tout pour pas cher.

Parmi tous les modèles, le Fire TV Stick d’Amazon est bien apprécié et existe même en version 4K. Depuis, certaines marques ont fait leur apparition, comme Xiaomi ou encore Realme. Ce dernier est sorti il y a un an, et à déjà tout ce qu’il faut pour être associée à votre TV. En ce moment le Fire TV Stick 4K et le Realme TV Stick 4K sont actuellement en promotion, et paraissent être une bonne affaire. Mais, lequel des deux choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients des deux produits.

Simple à installer et discret

Comme toute bonne clé HDMI, le Fire TV Stick 4K d’Amazon se veut discret. Ce dongle prend la taille d’une clé USB qui se connecte à un port HDMI libre de votre téléviseur (une rallonge HDMI est fourni si nécessaire). Brancher à l’arrière de votre TV, il saura se faire oublier. Ce modèle a d’ailleurs enrichi sa télécommande de quatre nouveaux boutons. Le géant de l’e-commerce a tenu à simplifier l’expérience sur son Fire TV Stick et propose désormais les boutons raccourcis pour accéder aux plateformes de streaming telles que Prime Vidéo et Amazon Music, mais aussi Netflix et Disney+. Elle embarque aussi un micro, très utile pour effectuer des commandes vocales avec Alexa et trouver un film, une série ou n’importe quel contenu.

Tout comme son rival, le Realme TV Stick 4K propose une bonne alternative aux box multimédias afin de connecter votre téléviseur, et conçoit sa première clé HDMI, nettement plus compacte et facile à installer. À la manière du dongle Fire TV Stick d’Amazon, celui de la marque chinoise se branche tout simplement en HDMI 2.1 sur votre TV et sera alimenté en USB-C. Une solution idéale pour celles et ceux qui recherchent avant tout un objet discret et facilement transportable en déplacement. Cette clé HDMI est aussi livrée avec une télécommande, qui intègre un microphone ainsi que des touches de raccourcis bien pratiques vers Netflix, YouTube, Prime Video et YouTube Music.

Pour visionner vos contenus en 4K

En plus de rendre « Smart » votre téléviseur, ces deux dongles vous donnent la possibilité de profiter de vos contenus dans les meilleures conditions. Comme indiqué, le Fire TV Stick 4K est capable d’afficher des contenus en 4K UHD à 60 images par seconde, ce que ne propose pas la version classique par exemple, qui se contente du Full HD. Avant cela, il faudra bien vous assurer d’avoir une télé compatible 4K pour en profiter pleinement. Autrement, cette clé HDMI est aussi compatible avec les contenus HDR (HDR10, HDR10+ et Dolby Vision) ainsi qu’avec le Dolby Atmos. De quoi profiter de ses contenus de la meilleure des façons, avec un résultat bien immersif et une qualité d’image excellente. À l’intérieur, le Stick 4K d’Amazon s’appuie sur SoC MediaTek MTK8695 qui offre une expérience fluide, et dont les 8 Go de stockage interne sont suffisants pour stocker quelques applications et des jeux.

Pour le Realme TV Stick 4K, lui aussi, il vous fera profiter de contenus en 4K à 60 images par seconde. C’est l’assurance de visionner des films et séries en très bonne qualité — à condition, bien sûr, que votre téléviseur, soit à l’origine compatible avec cette norme. En revanche, il est dépourvu de Dolby Vision et Dolby Atmos. Il est tout même compatible avec le HDR10+, afin de profiter de couleurs éclatantes et de meilleurs contrastes. Pour faire fonctionner tout ce petit monde, le Realme TV Stick 4K est propulsé par une puce ARM avec un CPU quadricœur Cortex-A35, épaulée par 2 Go de mémoire vive et de 8 Go de stockage interne. Une configuration minimale qui permet tout de même d’obtenir des performances très correctes.

Fire OS ou Google TV ?

Sans surprise, Amazon choisit son système d’exploitation Fire OS. Vous aurez une interface fluide et réactive avec des lancements d’apps relativement rapides. L’OS met fortement en avant les services Amazon, à savoir Prime Video qui permet d’accéder à plusieurs films et séries populaires ou encore Amazon Music pour écouter de la musique. Bien sûr, il faut être abonné à Amazon Prime pour profiter de ces services… Mais n’ayez crainte, l’Amazon App Store donne également accès à un catalogue d’applications comme Netflix, Disney+, myCanal, Spotify ou Molotov, etc.

De son côté, la firme chinoise, se tourne vers la solution de Google : Google TV, qui est à vrai dire basé sur Android TV. Celle-ci est tout aussi simple et fluide d’utilisation, mais propose davantage des contenus pertinents selon les goûts des utilisateurs et des services auxquels vous êtes abonnés. Vous aurez bien sûr accès aux applications phares du store, comme les plateformes de streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, Canal+…). Et qui dit Google, dit forcément fonction Chromecast. Pour rappel, cette dernière permet de diffuser un contenu à partir d’un smartphone ou d’une tablette. Google Assistant est aussi de la partie, qui honorera toutes les requêtes vocales et vous permettra aussi de contrôler les objets connectés présents chez vous.

Quelle clé HDMI choisir ?

Après avoir détaillé les deux modèles, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix. Eh bien cela dépendra de vos préférences.

Avec pas moins de quatre modèles, la firme américaine Amazon est bien installé dans ce domaine. C’est une box TV 4K HDR en forme de clé HDMI. Il connecte votre télé, et donne accès aux principales apps (Netflix, YouTube, Prime Video…) et il est compatible avec les principales normes (Dolby Vision, HDR10+…). Son store d’apps est toutefois moins fourni que celui de Google, le Fire TV Stick propose une expérience riche et fluide. Enfin, si vous avez déjà un pied dans l’univers Amazon Alexa, ce Fire TV Stick 4K s’intégrera parfaitement dans votre salon.

Pour en savoir plus, retrouvez notre test sur le Fire TV Stick 4K.

Realme est assez novice dans ce secteur, mais pour son premier dongle, la marque arrive à proposer une solution complète pour connecter votre téléviseur. En plus de prendre en charge la 4K, il fait le très bon choix d’opter pour l’OS de Google. Ce système d’exploitation fait tout simplement partie des meilleures solutions existantes. L’interface est agréable à utiliser et donne accès au catalogue riche du Play Store. Et même s’il n’est pas compatible avec le Dolby Vision, ainsi qu’avec les Dolby Atmos, le dongle de Realme améliore l’expérience connectée de votre téléviseur sans vous ruiner.

Si le dongle HDMI d’Amazon ou celui de la marque Realme ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles pour connecter votre téléviseur. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter notre guide d’achat des meilleurs boîtiers multimédias du moment.

