La version 4K du Fire TV Stick d’Amazon est enfin de retour à moitié prix

Pour profiter de la 4K tout en connectant son TV, mieux vaut miser sur une clé HDMI, bien plus compacte qu'une box. Par exemple, le Fire TV Stick 4K d'Amazon est actuellement disponible à moitié prix, soit 34,99 euros au lieu de 69,99 euros, sur la plateforme.

Sur le marché des téléviseurs, si les modèles connectés sont les plus vendus, certaines références ne sont pas des Smart TV, quand d’autres embarquent un OS vieillissant et vraiment peu intéressant. Mais plutôt que d’investir dans un boîtier multimédia, vous pourriez par exemple opter pour un dongle HDMI, plus discret et compact. Le Fire TV Stick 4K d’Amazon fait partie de ces clés qui valent le détour, puisqu’il permet de profiter de contenus diffusés en 4K UHD, tout en bénéficiant de compatibilités avec les meilleures normes vidéo. Son autre avantage, c’est qu’il est actuellement à moitié prix.

Ce que propose le Fire TV Stick 4K

Des contenus diffusés en 4K UHD

Des compatibilités HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos

L’écosystème Fire OS

Initialement proposé à 69,99 euros, le Fire TV Stick 4K est désormais vendu à 34,99 euros sur Amazon.

Une alternative pratique aux box Android TV

Le premier atout du Fire TV Stick 4K réside dans son design. En effet, ce modèle se présente sous la forme d’un petit dongle mince à brancher sur un téléviseur, à la manière d’un Chromecast. Mais contrairement à ce dernier, qui nécessite un appareil comme un smartphone ou une tablette pour diffuser son contenu, la solution d’Amazon se suffit à elle-même puisqu’elle intègre son propre système d’exploitation. Bref, on a droit à une solution très simple à installer, mais aussi discrète, sans oublier que vous pourrez aussi l’emporter partout avec vous et le brancher sur n’importe quel TV.

Une fois le dongle branché, vous pourrez profiter d’une expérience utilisateur très fluide grâce à Fire OS, l’écosystème d’Amazon. Les services proposés par l’entreprise américaine seront forcément de la partie, à l’image de Prime Video. Si le store d’applications d’Amazon sera moins fourni que celui de ses concurrents, Apple et Android TV en tête, les applications phares seront tout de même présentes.

Des images affichées en 4K UHD

Son autre avantage majeur, c’est bien sa capacité à afficher des contenus en 4K UHD à 60 images par seconde, ce que ne propose pas la version classique par exemple, qui se contente du Full HD. Toutefois, assurez-vous d’avoir un téléviseur compatible 4K pour en profiter pleinement. Autrement, cette clé HDMI est aussi compatible avec les contenus HDR (HDR10, HDR10+ et Dolby Vision) ainsi qu’avec le Dolby Atmos, pour un son riche et vaste qui offre une belle immersion.

Enfin, le Fire TV Stick 4K s’accompagne d’une télécommande, qui dispose de boutons raccourcis permettant d’accéder rapidement à Prime Video (forcément), mais aussi à Netflix, Amazon Music ou encore Disney+. Un micro sera par ailleurs présent pour recueillir toutes vos requêtes vocales destinées à Alexa, qu’elles concernent vos contenus sur le téléviseur ou bien vos objets connectés compatibles présents chez vous, qui pourront ainsi être contrôlés grâce au Fire TV Stick. Par exemple, vous pourrez avoir accès au flux vidéo de votre caméra et l’afficher sur le TV. Autrement, la télécommande pourra aussi contrôler le volume de votre TV, ou même de votre barre de son.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Fire TV Stick 4K d’Amazon (dans sa version 2019, mais quelques-unes de ses caractéristiques ont été gardées dans la nouvelle version).

Si vous souhaitez découvrir d’autres références capables de transformer votre téléviseur, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs boîtiers multimédias à choisir en 2023.

