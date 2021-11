Quand la tablette premium de Samsung devient plus abordable que la version FE

En attendant l'arrivée de la prochaine tablette premium de Samsung, Boulanger propose la Galaxy Tab S7 dans un pack avec des écouteurs à réduction de bruit offerts pour 557 euros au lieu de 799 euros, grâce à une remise immédiate cumulée à une offre de remboursement.

Samsung subit les conséquences de la pénurie de composants et voit la sortie de ses produits repoussés, tels que le fameux S21 FE ou encore la Galaxy Tab S8. Toutefois, grâce à ce retard, les dernières références de la marque coréenne voient leur prix baisser. C’est le cas de la Tab S7, qui même après un an d’existence, reste très recommandable. La tablette haut de gamme est proposée dans un pack avec des écouteurs offerts, pour moins de 560 euros. Elle devient alors moins chère que la version FE plus allégée, lancée à 599 euros.

Les points forts de la Galaxy Tab S7

L’écran de 11 pouces à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 865+ dans une tablette

Une grande autonomie

Les Galaxy Buds Live offerts

Au lieu de 799 euros, le pack avec la Samsung Galaxy Tab S7 (128 Go) + Galaxy Buds live est en ce moment à 619,06 euros mais passe à 557,10 euros seulement, grâce à une ODR de 10 % valable jusqu’au 15 novembre inclus.

Une tablette qui assure de bonnes performances en toute fluidité

La Galaxy Tab S7 est l’une des tablettes les plus haut de gamme de la marque. Elle bénéficie de belles caractéristiques techniques pour un tarif qui reste accessible, par rapport à la concurrence. Pour sa tablette premium, Samsung offre un design sobre, mais efficace, avec des bordures très fines et un look très épuré qui pourrait nous faire penser aux tablettes de la marque à la pomme. Là où elle se différencie de la version plus, c’est au niveau de la dalle. La S7 classique ne profite malheureusement pas de la technologie OLED, mais a le mérite de proposer une belle dalle IPS LCD de 11 pouces rafraîchie à 120 Hz. De quoi assurer une expérience utilisateur fluide et agréable au quotidien.

Samsung ne se contente pas d’offrir un bel objet, le constructeur coréen propose une tablette puissante qui embarque un Snapdragon 865+ de Qualcomm, avec 6 Go de mémoire vive. La tablette est donc capable de répondre à tous vos besoins, de la navigation fluide en passant par la création et le jeu dans d’excellentes conditions et sans véritable baisse de régime. La création est d’ailleurs mise en avant de par la compatibilité avec le S Pen qui permet une précision accrue en dessin ou pour effectuer du montage photo ou vidéo. Pas de compatibilité 4G ou 5G, mais on se console avec la présence du Bluetooth 5 et du Wi-Fi 6. Quant à sa capacité, elle est de 128 Go de stockage, mais un lecteur de cartes microSD est aussi de la partie, afin d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins, jusqu’à 1 To.

Assez endurante pour tenir lors de vos visio

La firme sud-coréenne ne déçoit pas non plus au niveau de l’autonomie, et propose une grande batterie de 8 000 mAh jusqu’à 15 heures d’autonomie. Avec une telle capacité, vous pourrez utiliser la tablette pendant au moins 2 à 3 jours, selon votre utilisation.Il en faudra beaucoup donc, pour la décharger complètement. Vous pourrez passer vos appels en visioconférences avec vos proches, sans craindre d’être en rade de batterie. La Tab S7 propose une caméra de 13 mégapixels au dos et une caméra selfie de 8 mégapixels, suffisante pour converser en visio. Et si vous êtes plutôt Netflix and Chill, elle aussi est idéale pour visionner du contenu en streaming de temps en temps, surtout avec les quatre haut-parleurs AKG, proposant un son particulièrement remarquable pour une tablette.

Les Galaxy Buds Live offerts

Il s’agit des premiers écouteurs à réduction de bruit active du constructeur. Ils possèdent un format original, ressemblant à un haricot, et sont très confortables. Étant open-fit, ces écouteurs ne disposent pas d’embouts intra-auriculaire et ne proposent pas une très bonne isolation passive et la réduction de bruit active en pâtit. Côté son, la signature sonore est très portée vers les basses et pour les appels, la qualité est excellente pour le filtrage des bruits environnants. Ces écouteurs ont surtout l’avantage d’avoir une bonne autonomie. Lors de notre test, les écouteurs ont tenu pendant 7h37, avec le volume au maximum et la réduction de bruit activée, un bon résultat donc. De plus, le boîtier compact se recharge par induction et assure 30 heures d’autonomie, soit 3 recharges.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main de la tablette Samsung Galaxy Tab S7.

