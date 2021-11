Pendant le Black Friday, cet écran PC de Xiaomi coûte moins de 100 euros

Jamais avare de produits accessibles, Xiaomi a récemment lancé un nouvel écran PC à bas prix. Le Xiaomi Mi 1C est habituellement vendu à 149,99 euros, mais à l'approche du Black Friday, son prix chute à 99,99 euros chez Cdiscount.

C’est en janvier dernier que Xiaomi a élargi sa gamme d’écrans PC avec l’arrivée du moniteur Mi 1C, le tout en gardant sa stratégie de tarifs agressifs. Avec sa dalle Full HD de près de 24 pouces, son taux de rafraîchissement de 60 Hz et son design ultra fin, il sera destiné avant tout à celles et ceux à la recherche d’un moniteur abordable, simple et efficace. Le moment sera d’ailleurs idéal pour mettre la main dessus puisqu’une promotion le fait chuter sous la barre des 100 euros.

Ce qu’il faut retenir de l’écran Xiaomi Mi 1C

Une dalle IPS Full HD + 23,8 pouces

Un champ de vision de 178 degrés

Un écran idéal pour la bureautique

D’abord proposé à 149,99 euros, l’écran PC Xiaomi Mi 1C est désormais affiché à 99,99 euros chez Cdiscount.

Un écran fin pour ne pas encombrer le bureau

À première vue, c’est sa finesse qui saute aux yeux. Le moniteur Xiaomi Mi 1C affiche en effet une épaisseur de seulement 7,3 mm, ce qui en fait un produit vraiment peu encombrant. Il pourra donc trôner sans souci sur un bureau, qu’il soit seul ou accompagné d’un autre écran.

L’écran de 23,8 pouces adopte également un design borderless pour maximiser l’immersion. Il embarque aussi une dalle IPS affichant une définition Full HD au format 16:9, soit 1920 x 1080 pixels. La retranscription des couleurs sera bien maîtrisée, bien plus que sur une dalle TN par exemple. Mais surtout, le moniteur offre un champ de vision de 178°, de quoi renforcer la lisibilité des contenus, et ce, quelle que soit votre position face à l’écran. Pour encore plus de confort, l’écran pourra s’incliner de 15° vers l’arrière et 5° vers l’avant.

Une utilisation idéale pour une utilisation professionnelle

Le moniteur Xiaomi Mi 1C se destine avant tout pour des travaux de bureautique. Avec son taux de rafraîchissement de 60 Hz et son taux de réponse de 6 ms, l’appareil sera tout à fait adapté pour des tâches standards. Naturellement, les gamers devront passer leur chemin, puisque le Mi 1C ne sera pas assez puissant pour faire tourner des jeux gourmands. Un bon point tout de même pour les télétravailleurs : le mode Low Blue qui réduira les effets néfastes de la lumière bleue pour les yeux.

Enfin, la connectique sera un peu légère. Il ne faudra compter que sur une entrée VGA et une entrée HDMI, pour connecter un autre appareil par exemple. La marque a fait l’impasse sur le DisplayPort, la prise casque et la prise USB.

