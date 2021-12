SFR propose actuellement la fibre la moins chère : seulement 10 €/mois

Pour une fois, SFR n'a pas attendu de s'aligner sur ses concurrents pour proposer son offre Fibre à bas prix. L'opérateur rouge profite de la saison de Noël pour sacrifier le prix de sa SFR Box 7 qui se retrouve aujourd'hui à seulement 10 euros par mois.

La saison des fêtes de fin d’année est lancée et les promotions côté services vont pleuvoir ou tomber comme neige dans les jours qui suivent. Cette fois, c’est les offres fibres et ADSL dont il est question, avec SFR qui vient d’annoncer la disponibilité de son abonnement fibre classique à seulement 10 euros par mois pendant un an.

Ce qu’il faut retenir de l’offre SFR Fibre

Jusqu’à 500 Mbit/s en téléchargement et en envoi

Les appels illimités vers les fixes en France

160 chaînes et services TV

La série Limitée SFR fibre est en ce moment disponible à 10 euros par mois pendant un an, puis à 38 euros mensuels. Cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients avec un engagement de 1 an.

Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre optique dans votre domicile, sachez que l’abonnement ADSL est au même prix, soit 10 euros par mois pendant un an, puis 33 euros mensuels par la suite.

SFR casse les prix et propose la fibre la moins chère

Cela n’arrive pas si souvent que cela de voir SFR baisser fortement les prix de son offre fibre. Pour 10 euros par mois, vous avez donc le droit à une ligne Fibre (THD) avec un débit théorique maximal de 500 Mbit/s en téléchargement et en envoi. C’est un débit amplement suffisant pour profiter de tout son contenu en ligne : vidéo en streaming, téléchargement, visio ou jeu en ligne dans d’excellentes conditions. Le routeur fourni avec cette offre est compatible Wi-Fi 5 pour y connecter tous les appareils compatibles chez vous.

En plus d’Internet, cette offre comprend une ligne téléphonique, pour appeler en illimité vers les fixes en France Métropolitaine, mais aussi vers les DOM ainsi que plus de 100 destinations à l’internationale.

La TV comme argument de poids

La SFR Box 7 n’est pas livrée seule et comprend la fourniture d’un boîtier TV. Ce dernier permet entre autres de vous faire bénéficier des 160 chaînes et services TV inclus dans l’offre. Mais en dehors de la réception des chaînes, ce boîtier est capable de délivrer une image jusqu’en 4K, d’enregistrer jusqu’à 8h de programmes, dispose d’une télécommande vocale, d’un lecteur de carte SD et il est possible de le connecter en Wi-Fi au routeur au lieu de passer par un câble.

Forcément l’offre comprend aussi tout en tas de chaînes et de services spécifiques à SFR comme le stockage dans le cloud avec 10 Go prévus pour stocker photos, vidéos et documents. D’autres options payantes sont aussi disponibles comme la fonction Multi TV (+3 euros/mois) qui permet de profiter des chaînes et services de l’offre sur une autre TV via la fourniture d’un autre décodeur TV.

Pour finir, il est nécessaire de préciser que le raccordement à la Fibre avec la venue d’un technicien à domicile comprend 49 euros de frais de mise en service. Il est bien sûr possible de conserver son ancien numéro fixe en en faisant la demande lors de la commande.

