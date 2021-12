iRobot Roomba 981 : ce puissant robot aspirateur chute sous les 400 euros

Miser sur un robot aspirateur est toujours la meilleure solution pour en finir rapidement avec les saletés au sol, et ce, sans effort. En plus, certains modèles haut de gamme profitent parfois de promotions intéressantes, à l'image du iRobot Roomba 981, dont le prix chute à seulement 399 euros sur Amazon.

Si plusieurs marques ont investi depuis plusieurs années le marché des robots aspirateurs, certaines se démarquent et se sont vite imposées sur le podium, comme iRobot. Ce constructeur a lancé une foule de modèles haut de gamme capables de gérer à notre place la corvée de l’aspiration des saletés. Le Roomba 981 fait d’ailleurs partie des meilleures références sur le marché, et même s’il affiche en temps normal un prix très élevé, il profite parfois de promotions, comme c’est le cas aujourd’hui avec une belle réduction.

Ce qu’il faut retenir de l’iRobot Roomba 981

Une aspiration puissante

Une cartographie efficace

Compatible Google Assistant et Alexa

Son prix fluctue généralement entre 500 et 650 euros, mais aujourd’hui le robot aspirateur iRobot Roomba 981 est disponible à seulement 399 euros sur Amazon.

Un robot qui s’attaque à tous les sols

Le robot aspirateur iRobot Roomba 981 assurera sa tâche grâce à sa double-brosse en caoutchouc multi-surfaces ainsi qu’une batterie de capteurs pour bien se situer dans votre domicile et éviter les obstacles. Il pourra surtout aspirer les saletés sur tous les types de sol, que vous ayez du parquet, du carrelage ou même de la moquette et des tapis. Grâce à sa technologie Dirt Detect, le Roomba 981 sera capable de détecter les zones particulièrement sales pour les nettoyer davantage en profondeur. Quant à sa fonction Power Boost, elle agira pour augmenter ou diminuer automatiquement la puissance du robot pour qu’elle s’adapte parfaitement à chaque type de sol. Une puissance qui sera d’ailleurs 10 fois supérieure par rapport au système de nettoyage de la série 600, selon la marque.

Pour effectuer sa tâche correctement, le robot réalisera une cartographie précise et complète de votre intérieur, à laquelle vous pourrez avoir accès sur l’application dédiée, iRobot Home. Cela lui permettra aussi de retenir vos préférences de nettoyage, et vous pourrez, toujours sur l’application, programmer automatiquement des sessions de nettoyage.

Une autonomie suffisante pour une session complète

L’iRobot Roomba 981 offre aussi une compatibilité avec Google Assistant et Alexa pour pouvoir lancer des nettoyages à la voix. Et pour ce qui est de l’autonomie, la marque promet 120 minutes de fonctionnement sur une seule charge. Concrètement, cela revient à aspirer une surface de plus de 100 mètres carrés sans tomber en rade en plein milieu. Et si cela arrive malgré tout, le robot rejoindra docilement sa station de charge pour récupérer de la batterie, et reprendra sa tâche là où il s’était arrêté.

Et les autres aspirateurs robots ?

Si vous souhaitez regarder du côté de la concurrence de l’iRobot Roomba 981, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.