Cette station de recharge sans fil capable de recharger 3 appareils est en promotion

Quoi de plus pratique que de disposer d'un chargeur unique pour recharger l'ensemble de ses appareils sans avoir à passer de l'un à l'autre ? Ce chargeur Belkin sans fil 3-en-1 est en promotion sur Amazon à 69,99 euros au lieu de 119,99 euros.

Belkin est un accessoiriste mobile très connu pour ses batteries, ses hubs, ses protections et ses chargeurs. C’est de cette dernière catégorie qu’il est question dans ce bon plan avec la station de recharge à induction de 7,5 W du fabricant qui permet de charger trois appareils en même temps. En ce moment sur Amazon, il devient plus abordable grâce à une réduction de 50 euros sur son prix initial.

Ce qu’il faut retenir du chargeur Belkin

Un chargeur 3-en-1 au design compact

Charge rapide jusqu’à 7,5 W pour votre iPhone

Compatible iPhone, Apple Watch et AirPods (et n’importe quel appareil Qi)

Au lieu d’un prix barré à 119,99 euros, le chargeur à induction 3-en-1 de Belkin est à présent en promotion à 69,99 euros sur le site d’Amazon. C’est donc une réduction de 42 % sur le prix d’origine. Il existe également en coloris blanc.

Discret et compact

Ce dock élégant et discret est parfait pour votre table de nuit ou bureau. Belkin s’est assurée de proposer une station de recharge peu encombrante qui s’intègre dans tous les environnements. Avec son poids de 200 grammes, le chargeur sera facile à transporter lors de vos déplacements, que ce soit dans un sac ou tout simplement dans votre poche. Lors de la recharge, le téléphone reste bien en place et peut être utilisé en mode paysage ou portrait. Vous pourrez donc continuer à visionner votre série préférée ou bien de faire un FaceTime sans tomber en rade de batterie.

Jusqu’à trois appareils à recharger simultanément

Suite à l’échec du AirPower, Apple propose son MagSafe Duo, mais d’autres constructeurs proposent une station de recharge bien plus complète pour ceux qui auraient la panoplie complète d’appareils de la marque à la Pomme. En effet, le constructeur américain Belkin propose le Boost Charge, une station de recharge 3-en-1 qui comporte trois emplacements pour accueillir une Apple Watch, des boîtiers d’écouteurs AirPods Pro ou AirPod compatibles avec la charge par induction Qi (2e génération), ainsi qu’un iPhone. Et même si la recharge sans fil peut paraître moins efficace qu’une recharge filaire classique, ce chargeur se compose d’un support de recharge de 7,5 W pour votre iPhone, d’un module de recharge aimanté pour votre Apple Watch et d’un support de recharge de 5 W pour vos AirPods.

Optimisée pour les appareils Apple, mais pas seulement

De plus, avec la présence d’un témoin lumineux, vous aurez la possibilité de savoir si votre appareil est bien en train de se charger. Si le voyant est orange, cela indique une erreur de recharge qui peut être due à la détection d’objets étrangers ou à un mauvais alignement. Même si cette station de recharge est optimisée pour les appareils Apple, grâce à sa certification Qi, d’autres smartphones, montres connectées compatibles avec cette technologie pourront être rechargés via le Boost Charge. Enfin, le constructeur promet une compatibilité avec la plupart des coques d’une épaisseur de moins de 3 mm, donc pas besoin de retirer votre smartphone de sa protection pour le recharger. Sachez toutefois que cette station de recharge n’est pas compatible avec l’iPhone 12 Mini.

