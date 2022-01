Razer Orochi V2 : cette souris sans fil notée 9/10 est à moitié prix

Lancée l'année dernière, la petite souris Razer Orochi V2 convient particulièrement à celles et ceux qui veulent miser sur la légèreté, mais aussi sur une belle puissance. En ce moment, ce modèle devient encore plus abordable puisqu'il est affiché à 39,99 euros au lieu de 79,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Razer est l’un des piliers sur le marché en matière d’accessoires destinés au gaming. En 2021, la souris Orochi V2 est venue agrandir les rangs de ses gammes. Ce modèle, qui se caractérise par son format compact et son ultra-légèreté, assure de très bonnes performances, notamment grâce à son capteur optique capable de grimper jusqu’à 18 000 DPI. Une puissance qui ne nécessite pas de trop creuser son budget puisque la souris profite actuellement d’une réduction de 40 euros.

Les points forts de la souris Razer Orochi V2

Une souris sans fil légère

Un capteur optique qui monte jusqu’à 18 000 DPI

Un logiciel pour personnaliser son utilisation

Lancée à 79,99 euros, la souris Razer Orochi V2 est désormais disponible à 39,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Une petite souris sans fil compacte et confortable

La souris sans fil Razer Orochi V2 se démarque tout d’abord par son petit format tout en rondeur et son poids contenu : elle ne pèse qu’environ 70 grammes une fois la pile insérée. Attention, elle ne pourra pas vraiment convenir à celles et ceux qui préfèrent une souris plus massive ou qui ont de très grandes mains, mais elle sera tout à fait adaptée aux gamers à la recherche de la légèreté avant tout (et droitiers). La souris est par ailleurs bombée sur la partie supérieure, et se cale très bien au creux de la main pour une utilisation simplifiée. Le revêtement en plastique dur à la texture un poil granuleuse promet de son côté un bon maintien dans la main. En ce qui concerne la molette, celle-ci offre un clic dur et bien réactif. En revanche, les amateurs d’éclairage RGB seront un peu déçus puisque cette souris n’en dispose pas, contrairement à d’autres références de la marque au serpent.

Des performances excellentes pour les gamers exigeants

La souris Razer Orochi V2 est dotée d’un capteur optique « 5 G » capable de monter jusqu’à 18 000 DPI. De quoi profiter d’une grande précision tout en évitant tout ralentissement, accélération ou filtrage sur une très large plage de DPI pendant vos sessions. Durant notre test, la souris a garanti un suivi très précis dans toutes les actions de jeu.

Comme mentionné un peu plus haut, retenez que la souris Orochi V2 fonctionne uniquement en sans-fil (2,4 GHz ou Bluetooth) et nécessitera une pile AA ou AAA. Mais cette connectivité ne nuit en aucun cas à la réactivité de la souris, et la latence sera en plus imperceptible. On vous conseille tout de même de ne pas choisir le Bluetooth pour du gaming au risque de voir, au contraire, les performances diminuer. Cette connectivité sera en revanche bien plus adaptée pour des tâches courantes de bureautique, par exemple.

Une autonomie qui tient la route

Pour la gestion de l’Orochi V2, cela se passera sur le pilote Razer Synapse. Ce logiciel permet notamment de paramétrer des fonctionnalités précises pour chaque bouton de l’accessoire, de personnaliser la sensibilité du capteur optique, ou encore d’utiliser un outil de calibration de surface pour que le capteur s’adapte correctement au tapis sur lequel la souris est posée.

Enfin, la souris Razer Orochi V2 promet une bonne endurance, puisque la marque annonce jusqu’à 950 heures d’utilisation en Bluetooth avec une pile AA. L’autonomie sera toutefois divisée par deux lorsque la souris est utilisée avec son dongle 2,4 GHz, et elle sera plus basse encore si vous choisissez une pile AAA.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la souris Razer Orochi V2.

Pour comparer la Razer Orochi V2

D’autres modèles de souris destinées au jeu vidéo que la Razer Orochi V2 sont disponibles sur le marché. Pour aller voir du côté de la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures souris gamer en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.