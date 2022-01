L’enceinte connectée Google Nest Audio est à son meilleur prix pour les soldes

Avec une note de 9/10, le Nest Audio est une enceinte connectée que l'on recommande chaudement, donc c'est encore plus le cas avec une promotion. L’enceinte connectée de Google est actuellement à 69 euros au lieu de 99 euros.

Lancée en fin d’année 2020, la Google Nest Audio est une enceinte connectée qui vient succéder au Google Home. Bien plus discrète que son prédécesseur, le nouvel appareil de la firme américaine apporte des améliorations bienvenues au point de vue sonore notamment. Elle a su convaincre notre rédaction et elle devrait également vous convaincre surtout avec cette réduction de 30 % sur son prix de lancement.

Les avantages du Google Nest Audio

C’est une enceinte au look discret

Avec une meilleure qualité sonore qu’auparavant

Et qui propose la fonctionnalité multiroom avec deux enceintes

Depuis le lancement du Google Nest Audio, l’enceinte est proposée à 99,99 euros, mais pendant les soldes d’hiver son prix tombe à 69,99 euros chez Rue du Commerce.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’enceinte Google Nest Audio. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un look plus discret et un son de bien meilleur qualité

La firme de Mountain View présente la relève de sa première enceinte connectée, à savoir le Nest Audio. En renouvelant son enceinte, Google promet une nette amélioration vis-à-vis de son prédécesseur. Première chose, son design est repensé pour être plus discret avec un arrondi et uniforme. Certes plus imposant, le Nest audio reste assez compact et se fondra très bien dans n’importe quel intérieur. Cette enceinte apporte également une touche écolo en proposant du plastique recyclé et un revêtement entièrement en tissu durable, que l’on peut également retrouver sur la version mini du Google Nest.

Hormis son changement de look, l’un des points forts et pas des moindres c’est son rendu sonore. Google améliore considérablement le rendu sonore, en promettant une puissance 75 % plus élevée que le modèle précédent. Comment ? Grâce à la présence d’un tweeter de 19 mm et un woofer de 75 mm avec un son diffusé à 360° rendu possible avec le nouveau design. Les basses sont aussi plus profondes qu’auparavant — 50 % plus riche. Le constructeur américain a ajouté un logiciel pour ajuster la qualité du son pour profiter de voix plus claires et d’un son plus naturel. On retrouve également la technologie Ambient IQ pour une calibration intelligente du son qui s’adaptera automatiquement à la pièce dans laquelle l’enceinte se trouve.

« Ok Google ? » : l’assistant vocal du géant toujours de la partie

Véritable allié au quotidien, le Nest Audio embarque trois micros longue portée, qui vont permettre à l’enceinte d’entendre votre voix, où que vous soyez dans la pièce, même avec des bruits sonores autour (TV, lave-vaisselle, bruit ambiant fort…). Parce que oui, bien sûr l’assistant vocal de Google est de la partie. Il vous obéira à la voix pour vous renseigner sur l’actualité, la météo, sur des recettes, sur votre agenda, ou encore pour lancer un minuteur ou une chanson.

De plus, si vous êtes en possession d’objets connectés chez vous, type ampoules connectées ou autres enceintes, vous pourrez également les contrôler grâce au Google Nest Audio. Il vous faudra, pour cela, télécharger l’application mobile Google Home. Pour finir, ce Nest Audio permet dorénavant de jumeler plusieurs enceintes dans un système multiroom. Vous pourrez ainsi créer un système audio stéréo en toute simplicité.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Nest Audio.

