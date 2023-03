Polyvalents, légers et abordables : découvrez les Chromebooks du moment chez Boulanger

Au moment de choisir un nouvel ordinateur portable, le choix se résume souvent à : « Dois-je choisir un PC ou un Mac ? ». Pourtant, il existe une troisième voie : celle des Chromebooks.

Derrière le terme Chromebook se cache une famille de machines spécialement conçues pour héberger ChromeOS, le système d’exploitation créé par Google. Lancés il y a plus d’une décennie, les Chromebooks restent malgré tout assez méconnus du grand public alors même qu’ils offrent des prestations particulièrement intéressantes. Boulanger l’a d’ailleurs bien compris, et met régulièrement en avant ces machines sur sa boutique, notamment grâce à un espace dédié qui regorge de tutoriels en tous genres.

Notre sélection de Chromebooks :

Un Chromebook et ChromeOS, c’est quoi ?

L’appellation Chromebook désigne un type d’ordinateur portable spécialement créé afin de répondre aux exigences de Google et de son système d’exploitation maison : ChromeOS. Ce dernier, fortement inspiré par Android, se démarque par une plus grande simplicité d’utilisation puisqu’il fonctionne via un système d’applications distribuées sur le Google Play Store.

Autre point fort de ChromeOS : sa légèreté. Peu gourmand en ressources, il est capable de tourner sur des ordinateurs avec des configurations modestes, et fait des merveilles avec les puces ARM par exemple. Les Chromebooks ont un positionnement tarifaire généralement plus bas que la concurrence sans pour autant offrir des performances à la baisse. Ce qui en fait d’excellentes machines pour les budgets les plus resserrés.

Quels sont les avantages d’un Chromebook ?

Choisir un Chromebook, c’est choisir une machine qui mise tout sur l’efficacité. Grâce à ChromeOS, le système est capable de démarrer très rapidement, en une dizaine de secondes en moyenne, de manière que vous puissiez vous servir de votre ordinateur à peine celui-ci ouvert. Autre bénéfice lié à ChromeOS et à sa légèreté : les gains en autonomie. Les Chromebooks sont des machines peu gourmandes en énergie, et se prêtent particulièrement au travail en itinérance.

Au-delà des avantages purement matériels, les Chromebooks possèdent aussi de nombreux intérêts sur le plan logiciel grâce à la puissance de l’écosystème créé par Google. Au-delà de Chrome, c’est toute la suite bureautique Google qui est à votre disposition, y compris pour travailler hors ligne. Il est toutefois possible de se tourner vers des applications tierces présentes sur le Play Store ou sur le web, comme les applications web de la suite Office de Microsoft.

Le Play Store offre d’ailleurs aux Chromebooks une belle polyvalence en mettant à votre disposition pléthore d’applications différentes, y compris sur le plan des loisirs. Des milliers de jeux vous attendent, ainsi que de grands classiques comme Netflix, YouTube, Disney+ et autres plateformes de VoD.

Dernier atout dans la manche des Chromebooks : la sécurité. ChromeOS dispose bien évidemment d’un antivirus intégré pour protéger votre machine des menaces extérieures. De plus, la plupart des fichiers étant stockés en ligne plutôt que directement sur votre machine, le risque de perdre vos données en cas de pépin se retrouve grandement amoindri.

Découvrez les Chromebooks du moment chez Boulanger

Le pack étudiant Chromebook HP 14 à 499 euros

Si vous cherchez à vous équiper d’un ordinateur portable efficace pour vous accompagner dans tous les aspects de votre vie estudiantine, ce pack HP est parfait pour vous. Tout d’abord, parce qu’il inclut un Chromebook 14 pouces construit autour d’un Intel Core i3 de 11e génération accompagné de 8 Go de RAM et d’un stockage de 128 Go, ce qui est amplement suffisant pour traiter vos tâches du quotidien.

Son écran de 14 pouces Full HD, tactile, s’avère extrêmement pratique pour le travail comme pour vos loisirs en proposant une navigation intuitive et fluide. Pour le reste, HP est allé à l’essentiel en incluant une webcam ainsi que toute la connectique nécessaire (deux ports USB 2.0, deux ports USB Type-C 2.0 et même un port HDMI).

Le petit plus de ce pack étudiant : la présence d’une housse de transport pour votre Chromebook et surtout, d’un Google Nest Audio. Une petite enceinte connectée équipée de l’Assistant Google qui a récolté un joli 9/10 lors du test de Frandroid. Ce pack est actuellement proposé à 499 euros par Boulanger.

Le Chromebook Lenovo Duet 128 Go à 249 euros

Le Lenovo Duet 128 Go de son côté, est idéal si vous cherchez une machine peu onéreuse pour le quotidien. Extrêmement compact avec son écran de 10,1 pouces, ce Chromebook est aussi très polyvalent grâce à sa charnière à 360 degrés qui permet de le métamorphoser en tablette en un tournemain.

De quoi profiter pleinement des capacités tactiles de son écran pour vos loisirs, ou bien présenter votre travail aisément lors d’une réunion. Côté matériel, on retrouve un processeur MediaTek Helio P630T, 4 Go de RAM ainsi qu’un SSD de 128 Go pour propulser cette machine. Une webcam, un micro ainsi qu’un port USB 3.2 Gen 1 viennent compléter la panoplie de cet ordinateur aussi compact que pratique.

Le Chromebook Lenovo Duet 128 Go est proposé à 249 euros par Boulanger.

Le Chromebook Lenovo Duet 5 CB à 499 euros

Actuellement proposé à moins de 500 euros grâce à une réduction de 100 euros, le Lenovo Duet 5 est un excellent Chromebook qui se démarque grâce à la présence d’un écran OLED Full HD de 13 pouces. Une dalle d’excellente facture qui permet non seulement de travailler, mais encore de profiter de tous les contenus vidéo dans les meilleures conditions.

Son petit plus ? La possibilité de se métamorphoser en tablette en quelques secondes grâce à ses capacités tactiles et à un clavier amovible. De quoi lui offrir une certaine polyvalence, que ce soit pour travailler ou vous amuser, le Play Store recelant de milliers de jeux.

Côté performances, ce Chromebook peut compter sur l’alliance d’un SoC Qualcomm Snapdragon SC7180 et de 8 Go de RAM. Une configuration qui offre de bonnes performances, tout en étant peu énergivore. Le Lenovo Duet 5 embarque aussi à son bord une webcam, un micro, deux ports USB 3.0 et est compatible avec le Bluetooth 5.1 et le Wi-Fi 6.