Offrez-vous le Google Pixel 6a et repartez avec une enceinte intelligente Google Nest Audio en cadeau

Jusqu’au 25 septembre, Fnac vous offre une enceinte connectée Google Nest Audio pour tout achat d’un smartphone Google Pixel 6a. Une excellente occasion de lier l’utile à l’agréable.

Si le Google Pixel 6a vous fait de l’œil depuis sa sortie, c’est sans doute le bon moment pour craquer. Fnac a en effet décidé de l’associer à une enceinte connectée Google Nest Audio, qui vous est tout simplement offerte pour l’occasion. Un cadeau de 99,99 euros vu le tarif pratiqué par le commerçant. C’est clairement l’un des bons plans de la rentrée puisqu’il combine deux produits high-tech très alléchants.

Sorti récemment, le Google Pixel 6a est le dernier smartphone en date de la firme de Mountain View. Noté 8/10 par la rédaction de Frandroid, qui a jugé qu’il proposait : « la meilleure photo au meilleur prix », le Google Pixel 6a est actuellement vendu 459 euros dans sa version 128 Go et dans ses différents coloris.

Pixel 6a, le meilleur rapport qualité-prix de Google

Arrivé sur le marché en juillet dernier, le Google Pixel 6a nous a particulièrement séduits puisque nous lui avons octroyé la note de 8 sur 10 à l’occasion de notre test. Ce smartphone est équipé d’un écran OLED de 6,1 pouces, ce qui en fait le plus petit modèle de la gamme Pixel 6. Et c’est un avantage, puisqu’il tient bien en main tout en proposant une très bonne qualité d’image.

Tout comme ses ainés, le Google Pixel 6a est équipé du processeur Google Tensor, optimisé côté performances, mais aussi côté fonctionnalités d’Android. D’ailleurs, Android 13 est d’ores et déjà disponible sur ce modèle. On peut également évoquer la partie photo, qui reste l’un des points forts des terminaux de Google : avec ses capteurs dorsaux de 12,2 et de 12 mégapixels et son capteur frontal de 8 mégapixels, le tout associé au solide travail logiciel réalisé par Google, le Pixel 6a se montre efficace de jour comme de nuit.

En résumé, le Google Pixel 6a est un smartphone polyvalent rendu très attractif par son excellent rapport qualité-prix. Il l’est encore plus avec l’offre du moment proposée par Fnac.

Google Nest Audio, tout pour le son

Héritier du Google Home, Google Nest Audio se présente comme une enceinte connectée à la fois intelligente et adaptée aux exigences du quotidien en matière d’écoute de musique, mais pas seulement. Lors de sa sortie en 2020, nous lui avions accordé la note de 9 sur 10, en grande partie parce que sa qualité sonore surpasse celle de l’ancien Google Home sur tous les points.

Si vous aimez écouter de la musique depuis les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, Play Music ou encore YouTube Music, mais aussi écouter la radio via Tune In… Google Nest Audio vous le permet, avec une puissance supérieure de 75 % par rapport au Google Home traditionnel. Si vous disposez d’autres appareils Google chez vous, Nest ou Home, vous pouvez vous servir de cette enceinte comme d’un hub pour créer un véritable système audio et jouer de la musique dans toutes les pièces de votre domicile.

Bien évidemment, enceinte connectée oblige, Google Nest Audio embarque l’Assistant Google. Cet assistant vocal bien rodé obéit à votre voix pour lancer l’écoute de musique, faire des recherches sur Internet ou encore piloter vos objets connectés. L’appareil de Google est compatible avec des centaines de références dans le domaine de la domotique intelligente. Enfin, grâce à Voice Match, l’enceinte reconnait la voix de chaque personne enregistrée au sein de votre foyer, ce qui lui permet d’adapter précisément les réponses fournies lors de requêtes vocales.

Une offre valable uniquement jusqu’au 25 septembre

Habituellement vendu au prix de 99,99 euros par Fnac, Google Nest Audio est offert jusqu’au 25 septembre dans ses coloris Galet ou Charbon, pour tout achat de Google Pixel 6a. C’est une proposition séduisante pour vous équiper de l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme du moment tout en profitant d’une enceinte intelligente, dont la polyvalence n’est plus à démontrer.