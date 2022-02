XPS 13 : Dell sacrifie le prix de son laptop juste avant la fin des soldes

Les soldes touchent bientôt à leur fin… mais pas chez Dell. Le constructeur tient à vous proposer son incontournable XPS 13 à prix cassé. Avec une configuration puissante, l’ultrabook tombe à 749 euros grâce à une remise cumulée à un code promo.

Depuis sa sortie, le PC portable XPS 13 est très apprécié. Il faut dire qu’il ne manque pas d’élégance avec son châssis en aluminium et son écran borderless immersif. Si une version Plus est attendue pour 2022, le modèle classique reste toujours aussi excellent et offre de très bonnes performances avec son processeur Intel Core de 11e génération. Il continue de faire bonne impression même après deux ans, et aujourd’hui il coûte à peine 750 euros.

Les points forts du Dell XPS 13.

La qualité de l’écran AMOLED à 90 Hz

Au lieu d’un prix barré à 1 619,15 euros, le constructeur Dell propose son ultrabook XPS 13 (9310) à 1 165,55 euros, mais en utilisant le code DELL416SB son prix chute à 749,54 euros seulement.

Une référence qui continue de faire ses preuves …

La gamme XPS de Dell a su s’imposer comme une référence sur le segment des ultrabook. Longtemps considéré comme le seul vrai concurrent du MacBook Air d’Apple, l’XPS 13 fait partie du haut du panier. Il fait fort impression et cela dès le premier coup d’oeil. Le constructeur délivre un laptop premium qui a le droit à un châssis en aluminium et un écran aux bordures particulièrement fines. Sa dalle Infinity Edge mesure 13,4 pouces avec un format 16:10, et une définition Full HD+ (1920 x 1200 pixels) très appréciable. Elle sera agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries. Le rapport écran-corps atteint ainsi 91,5 %, une belle performance.

La marque tient aussi à miser sur la légèreté de son produit, pour rendre son laptop facilement transportable, grâce à son poids de seulement 1,2 kg et ses 14,8 mm d’épaisseur. Sa finesse n’empêche pas ce laptop de s’équiper d’une excellente connectique, avec deux ports Thunderbolt 4, un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, un port de carte microSD, une prise jack, ainsi qu’un logement antivol Wedge.

… Malgré l’arrivée de la 12e génération Intel Core

Si d’ici quelques mois, la version Plus devrait bénéficier de la nouvelle génération de processeur d’Intel, le modèle 9310 du XPS 13 tiendra toujours la route. Il a le mérite d’avoir une fiche technique bien fournie et puissante. Sous le capot, on retrouve ainsi un processeur Intel de 11e génération, le i5 1135G7 cadencé à 2,4 GHz (jusqu’à 4,2 GHz en boost), assisté d’un chipset graphique Intel Iris Xe. Cette configuration assure un gain de performance par rapport aux processeurs de 10e génération, et le laptop sera capable de faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème. Vous pourrez même jouer à certains jeux vidéo récents — à condition de ne pas être trop regardant sur le nombre de FPS. Le tout est épaulé par 8 Go de mémoire vive et d’un SSD de 512 Go (NVMe), ce qui assurera une fluidité excellente, y compris pour faire du multitâche sans accroc. Sachez également qu’il est compatible avec le WiFi 6.

Enfin, pour vous aider à rester productif tout au long de la journée vous allez pouvoir profiter pleinement des capacités de cet ultraportable. Si le constructeur annonce jusqu’à 18 heures d’autonomie grâce à la batterie 52 Wh à 4 cellules, il peut tenir facilement durant 12 heures, ce qui reste largement suffisant. Une fois votre batterie vidée, la recharge s’avère néanmoins être plutôt lente.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Dell XPS 13 9310.

