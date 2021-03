Déstockage Fnac : jusqu’à -40% de réduction sur des PC portables premium

Opération déstockage pour la fnac sur de nombreuses références de laptop haut de gamme jusqu'au 25 avril. De quoi s'offrir une bête de course avec parfois plus de 1500€ de réduction.

La Fnac organise dès ce soir et jusqu’au 25 avril un déstockage massif de nombreuses références de PC portable de son catalogue que ce soit côté gamer, bureautique ou 2 en 1. Si l’ensemble des offres est accessible depuis la page dédiée sur le site de la Fnac, nous avons décidé de vous concocter une sélection de 3 modèles qui nous ont le plus attirés afin de mieux faire votre choix.

ASUS ROG ZEPHYRUS G14 édition ACRONYM

Cette édition spéciale de sa gamme ROG ZEPHYRUS baptisée ACRONYM, du même nom que la célèbre agence de design, se distingue avant tout par son look pensé pour les professionnels et les créateurs de contenu avec un choix de matériaux haut de gamme pour le châssis. Ce qui étonne le plus est bien sûr le choix des couleurs et des motifs en ce qui concerne les touches du clavier, mais cela a au moins le mérite de ne ressembler à aucun autre layout connu sur le marché. Mais ce postulat ne doit pas faire oublier le fait qu’on est bien sûr une gamme ROG et donc qu’on y retrouve une fiche technique de premier ordre pour un laptop. Basé sur la même architecture que son désormais incontournable G14, l’appareil embarque dispose d’une dalle IPS QHD (1440p) 60Hz de 14 pouces et une connectique complète à base de 2 ports USB Type A 3,2 Gen 1, un Port HDMI 2.0b et un port USB type C 3.2 Gen . On retrouve aussi du Bluetooth 5.0 et du Wifi 6. Mais c’est bien sous le capot que la magie opère, car en plus de ses 32Go de RAM (3200 MHz) et son téraoctet de stockage via module NVME, ce G14 embarque un combo CPU/GPU très alléchant à base d’un AMD Ryzen 9 4900HS et d’une Geforce RTX 2060 (max-Q) de chez Nvidia qui sait délivrer une puissance largement au niveau pour de l’applicatif et même du jeu récent à bon niveau de détail. Il en résulte un bel objet de 1,7kg paré pour quelques années.

Pour plus d’info, nous vous conseillons de consulter notre test du Asus ROG Zephyrus G14.

Habituellement proposé à 2699,99 euros, la Fnac lui fait perdre 900 euros et est aujourd’hui disponible à 1799,99 euros.

HP OMEN 15

Avec sa marque OMEN, HP s’est depuis quelques années fait un nom côté marché gaming aux côtés des autres mastodontes comme ASUS ou MSI. Les laptops de la marque sont réputés pour leur qualité de fabrication à un prix raisonnable et ce modèle OMEN 15 ne déroge pas à la règle avec un design sobre et un châssis en aluminium noir discret qui se fond dans un paysage bureautique. Son gros point fort est à trouver au niveau du système de ventilation et de l’aération qui rend l’appareil étonnamment silencieux malgré sa fiche technique musclée. Sous le capot on retrouve une NVIDIA GeForce RTX 2070 de conception Max-Q, 16 Go (2933 MHz) de Ram et 512 Go de stockage via module NVME donnant des vitesses de transfert très importantes. Tout ceci est articulé autour d’un très efficace Intel Core i7 10750H pouvant aller jusqu’à 5GHz en hyperthreading, ce qui est non négligeable pour une utilisation purement de jeu. Côté écran, on retrouve une dalle IPS de 144Hz en Full HD, idéal encore une fois pour une utilisation de joueur exigeant.

Ce modèle est habituellement distribué à 2499,99 euros et est aujourd’hui disponible pour 1649,99 euros, soit une réduction de 34%.

Lenovo Yoga 9

Il n’y a pas que des laptops de gamer dans cette sélection, mais aussi des appareils destinés à un usage bureautique et de création et c’est le cas de ce Lenovo Yoga 9. La marque chinoise caractérise sa marque Yoga comme des laptops pouvant être utilisés de façon hybride (en mode tablette) grâce à leurs écrans tactiles et comme c’est le cas ici, avec l’utilisation d’un stylet. Avec son châssis tout en aluminium, il ne pèse que 1,35 kg et peut donc être facilement transporté. Il est doté d’un écran brillant IPS en résolution UHD et multi-touch de 14 pouces. Celui-ci est même certifié HDR400, pour un rendu colorimétrique et de luminosité de qualité supérieure. malgré sa finesse, le Lenovo Yoga 9 dispose d’une bonne connectique avec 2 USB 3.2 Type-C Thunderbolt 4 et d’un autre port USB 3.2 de Type A. À noter également l’intégration d’un lecteur d’empreintes digitales pour le déverrouillage de l’appareil.. La fiche technique n’est pas en reste même pour un usage 2 en 1 avec 512 Go de stockage NVME, 16 Go de RAM (4266 MHz) et un Intel Core i7 1185G7 de dernière génération pour orchestrer le tout. Sans oublier bien évidemment le support du Bluetooth 5.1 et du Wifi 6. Enfin la batterie quant à elle peut tenir 8h en usage normal selon les données du fabriquant grâce à une excellente gestion de la perte d’énergie.

Le prix maximum constaté chez la Fnac pour ce modèle est de 2749,99 euros, il est aujourd’hui à 1699,99 euros, soit une belle réduction de 38%

