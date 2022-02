Déjà abordable, la nouvelle Samsung Galaxy Tab A8 est à prix réduit avec ce code promo

Présentée en fin d’année 2021, la Samsung Galaxy Tab A8 se situe sur le segment d'entrée de gamme des tablettes. Pour moins de 250 euros, vous profitez d’un produit soigné, efficace et endurant. La tablette de Samsung a de beaux arguments, surtout quand elle est en promotion à 214 euros, contre 249 euros à son lancement.

Si la récente Galaxy Tab S7 FE est une version allégée de la tablette premium de la marque, elle reste difficilement accessible pour certains. Mais le géant coréen a l’avantage de proposer des ardoises pour toutes les bourses. La récente Galaxy Tab A8 par exemple est une tablette aux caractéristiques plus modestes, mais proposée à un tarif plus contenu. Un prix qui est en ce moment encore plus bas grâce à un code promo, valable aujourd’hui uniquement.

La Galaxy Tab A8 offre…

Un design fin et élégant

De meilleures performances par rapport à l’ancienne génération

Une autonomie solide

Et une expérience utilisateur fluide grâce à One UI

Sortie il y a peu, la Samsung Galaxy Tab A8 (2021) est à 249 euros, mais il est possible de se la procurer à 214 euros seulement sur Cdiscount. Pour cela, il suffit d’utiliser le code 15DES299 qui permet d’économiser 15 euros sur la facture en plus des 20 euros de remise immédiate.

Une tablette accessible qui se rapproche du haut de gamme (esthétiquement)

La Samsung Galaxy Tab A8 succède à la A7, et ce nouveau modèle apporte quelques changements, à commencer par l’écran qui devient plus immersif avec sa diagonale de 10,5 pouces, et ses bordures de 10,2 mm. En agrandissant l’écran, Samsung offre une meilleure expérience visuelle et, même si l’on a affaire à du LCD (FHD+) et non de l’OLED, la Tab A8 est idéale pour regarder vos contenus préférés. La marque ajoute même quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour profiter d’une bonne qualité sonore.

Autre changement notable, c’est son design qui a le droit à une touche de fraîcheur. Elle fait penser à la récente tablette de Realme, car tout comme cette dernière, le constructeur sud-coréen mise sur la finesse avec sa Tab A8 de seulement 6,9 mm d’épaisseur. Pour de l’entrée de gamme, ces finitions sont très appréciables d’autant plus qu’elle est dotée d’un cadre métallique élégant, rappelant celui des modèles plus premium. De plus, elle offre une excellente prise en main pour vous accompagner partout en déplacement. C’est la tablette idéale pour répondre aux besoins de toute la famille.

Une configuration légèrement plus puissante

Cette tablette d’entrée de gamme propose des performances modestes, mais qui ont été revues par Samsung afin d’apporter une meilleure expérience utilisateur. La marque ne communique pas sur le SoC utilisé, mais nous savons qu’il s’agit d’une puce Unisoc octa-core cadencée à 2 GHz. D’aSelon Samsung, les performances ont ainsi été améliorées de 10 %. La Galaxy Tab A8 devrait donc se montrer efficace pour tous les usages classiques d’une tablette moderne : regarder des vidéos, surfer sur Internet ou les réseaux sociaux sans aucune difficulté. Si vous craignez de manquer d’espace avec les 32 Go de stockage proposés, vous allez pouvoir compter sur la présence d’un lecteur de cartes microSD afin d’étendre la capacité de stockage jusqu’à 1 To.

Samsung oblige, cette tablette s’accompagne de l’interface One UI, intuitive et bien pensée. Côté photo, la Galaxy Tab A8 propose une caméra de 8 mégapixels avec autofocus au dos et une caméra selfie de 5 mégapixels. Une faible qualité, mais qui suffira pour converser en visio avec vos proches. Enfin, côté autonomie, la tablette pourra tenir au moins 2 jours en utilisation classique grâce à sa batterie de 7 040 mAh. Si la charge se fait via USB-C, la charge rapide n’est que de 15 W… la tablette mettra donc un moment pour faire le plein de batterie.

