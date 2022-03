L’ouverture d’un compte chez Fortuneo Banque peut vous rapporter jusqu’à 150 €

Fortuneo revient sur le devant de la scène pour rivaliser avec les autres néobanques en France. La filiale du Crédit Mutuel Arkéa propose jusqu'à 150 euros offerts pour toute ouverture d'un compte bancaire avec une carte bancaire.

Si pour certains la banque en ligne Fortuneo ne vous dit rien, elle compte pourtant parmi les plus anciennes néobanques et son expérience n’est plus à prouver. Le marché s’est largement étoffé ces dernières années, et il faut donc se démarquer des concurrents. Pour ce faire, Fortuneo propose une offre de bienvenue aux nouveaux clients, avec la possibilité d’obtenir jusqu’à 150 euros de prime à l’ouverture d’un compte. On vous donne toutes les informations nécessaires pour obtenir cette prime dans cet article.

L’offre actuelle vous permet d’obtenir une prime allant jusqu’à 150 euros pour l’ouverture d’un compte sur Fortuneo. Elle se termine le 13 mars 2022 et est uniquement disponible pour les nouveaux clients. Attention, lors de l’inscription il faudra choisir la Fosfo Mastercard ou la Gold Mastercard et renseigner le code promo « FTNMARS » pour bénéficier de cette prime.

Une banque en ligne avec des années d’expérience

Parmi les nombreuses banques en ligne, Fortuneo n’est pas novice et cumule des années d’expertises sur ce secteur. Cette banque en ligne se veut complète avec des services et des compétences, dont les banques traditionnelles, ont l’habitude. Côté prix, la banque en ligne fait partie des bons élèves avec des frais de tenue de compte gratuits dans le cas où vous utilisez votre carte au moins une fois par mois. Les frais peuvent aller de 3 à 5 euros par mois en fonction de la carte choisie. Il y a même très peu de frais cachés et la grille des tarifs généraux est assez claire là-dessus. L’avantage par rapport à de nombreuses banques en ligne et surtout néobanques, c’est que Fortuneo banque propose un IBAN français, bien pratique si vous souhaitez en faire votre compte principal.

Parmi les cartes proposées dans cette offre, on retrouve la carte bancaire Fosfo Mastercard et la Gold Mastercard. S’il faut justifier ses revenus pour la Gold, la Fosfo Mastercard est quant à elle sans condition de revenu. La carte Gold Mastercard ne demande aucuns frais sur les paiements et les retraits partout dans le monde. Seule la carte gratuite Fosfo classique une commission de 1,94% lors des paiements à l’étranger. Les cartes certifiées Mastercard disposent aussi de toutes les garanties voyages de l’organisme et vous profiterez donc de diverses garanties comme l’assurance annulation/interruption de billets d’avion ou le remboursement complet en cas vol et dommages d’un véhicule de location à l’étranger.

Une application simple à utiliser, qui pourrait s’améliorer

Pour garder un oeil sur votre compte, Fortuneo propose une application épurée et lisible qui propose toutes les fonctionnalités basiques d’une application bancaire. Vous allez pouvoir suivre vos transactions en direct, créer des cartes virtuelles, effectuer des virements instantanés ou même d’ajouter des comptes externes à l’application. Elle prend également en charge les plateformes Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay et même Fitbit Pay et Garmin Pay. Des mises à jour ont permis d’améliorer l’expérience utilisateur sur l’application, avec une lecture des comptes facilités. Il manque en revanche certaines fonctionnalités comme le blocage temporaire du compte et de la carte en cas de perte ou de vol — ce qui est assez dommage.

Comment s’inscrire et obtenir 150 euros ?

Lors de votre inscription, après avoir rempli un formulaire, il suffira de fournir un avis d’imposition pour justifier de vos revenus. Un dépôt initial de 300 euros sera aussi demandé à l’ouverture de votre nouveau compte. Pour bénéficier de l’offre, vous devez vous inscrire en renseignant le code promo « FTNMARS« . Votre dossier devrait être alors finalisé sous 3 semaines maximum.

Quelle que soit la carte choisie, il faudra effectuer 5 paiements avant le 22 mai 2022 pour bénéficier des 70 euros offerts. Si vous optez pour la Gold Mastercard, avec la même condition précédente, vous recevrez 80 euros supplémentaires, soit 150 euros en tout, directement versés sur votre compte Fortuneo. Seules ces deux cartes sont éligibles à l’offre.

