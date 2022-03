Philips : ce purificateur d’air 3-en-1 est à moitié prix sur Amazon

Philips propose un excellent produit qui a comme principale fonction de purifier l’air, mais il est aussi capable de chauffer et de ventiler les pièces de votre intérieur. Si le modèle 2000 était à 379,99 euros, aujourd’hui son prix tombe à 184,99 euros.

Le purificateur d’air de Philips est un dispositif assez discret qui se charge de filtrer l’air de votre intérieur afin de gagner en qualité. Il se targue d’être en plus un ventilateur, mais aussi un chauffage, ce qui en fait un allié dans votre maison. Assez onéreux, cet appareil 3-en-1 se trouve aujourd’hui bien moins cher puisqu’il perd 195 euros de son prix.

Ce qu’il faut retenir du Philips Series 2000

Il purifie, rafraîchis et réchauffe l’air

Filtre 99,95 % des particules

Dans les pièces jusqu’à 42 m²

Le modèle Series 2000 de Philips est actuellement à 224,99 euros sur Amazon au lieu de 379,99 euros. Mais le site marchand propose un coupon de réduction d’une valeur de 40 euros qui permet d’obtenir le purificateur d’air à 184,99 euros seulement.

Pour un air plus agréable

Le purificateur d’air Series 2000 de Philips est un modèle qui cache une belle puissance malgré son petit format. Grâce à son design arrondi et discret, il ne sera pas du tout encombrant dans votre intérieur, et se fondra parfaitement dans toutes les décorations. Il est aussi doté d’un écran, qui permet de consulter quelques données nécessaires d’un coup d’œil, comme la qualité de l’air ambiant détectée chez vous, ou encore l’état de fonctionnement du purificateur. Un cercle lumineux vous facilitera même la tâche puisqu’il changera de couleur en fonction de la qualité de l’air.

À ce propos, le but principal de cet objet est bien de purifier l’air et afin qu’elle soit de meilleure qualité, la série 2000 embarque un filtre HEPA capable de capturer 99,97 % des particules, et même les plus fines. Le purificateur Philips comporte trois filtres, qui permettront de capturer les poussières, les particules fines, le pollen, les squames d’animaux responsables des allergies, les bactéries, mais aussi les odeurs désagréables qui parasitent l’air. D’après le constructeur, la purification est adaptée à une pièce d’une taille maximale de 42 m² et assure qu’en 17,5 minutes l’air est purifié dans une pièce de 20 m². Réglable à 350°, l’air pourra circulera là où vous en avez besoin dans toute la pièce.

Restez au chaud ou au frais toute l’année

Autre avantage pour ce purificateur c’est qu’il peut chauffer rapidement et de manière homogène la pièce avec un très puissant flux d’air. Les capteurs intégrés permettent au chauffage de maintenir la pièce à la température souhaitée. Et si vous souhaitez rafraîchir cette même pièce, il suffit de passer en mode ventilateur. Sans pales, il arrive quand même à envoyer un puissant flux d’air froid pour rafraîchir la pièce tout en purifiant l’air. Enfin, une télécommande magnétique est fournie afin d’activer à distance différents modes.

Pour aller plus loin

Les purificateurs d’air permettent aussi de mieux dormir. Alors si vous souhaitez miser sur d’autres appareils pour profiter d’un sommeil apaisé, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs objets connectés et applis pour bien dormir.

