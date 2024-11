Philips veut concurrencer Dyson avec Air Performer série 7000 qui purifie et ventile l’air ambiant : il est à -40 % pour le Black Friday

Le Philips Air Performer 2-en-1 est un appareil qui non seulement purifie l’air et peut le ventiler, un peu comme le font les appareils Dyson. Sauf que celui-ci est beaucoup moins cher, surtout pendant le Black Friday où il passe à 249,99 euros.

Philips Air Performer 2-en-1 // Source : Frandroid

Si vous souffrez d’allergies saisonnières ou que vous avez des problèmes par exemple avec les acariens (en plus d’avoir un peu trop chaud pendant l’été), le Philips Air Performer 2-en-1 série 7000 est un ajout quasiment indispensable pour votre domicile. Une fois posé chez vous, il peut s’occuper d’une pièce de 70m² et élimine 99,97% des allergènes et des polluants. Son prix est, lui aussi, intéressant, merci le Black Friday en avance, puisque vous le retrouvez avec 150 euros de réduction.

Les points forts du Philips Air Performer Série 7000

Il fonctionne avec un filtre HEPA et charbon actif

Le débit d’air pur s’élève à 270 m³/h

Il peut purifier de grandes pièces jusqu’à 70 m²

Quand ce n’est pas le Black Friday, le Philips Air Performer Série 7000 coûte 399,99 euros. En ce moment, en tout cas chez Amazon, vous pouvez le commander pour 249,99 euros.

Un seul appareil pour ventiler et purifier l’air

Le Philips Air Performer Serie 7000 se distingue par sa double fonction de purification de l’air et de ventilation, spécialement conçue pour les grandes pièces allant jusqu’à 70 m². Avec un débit d’air purifié (CADR) de 270 m³/h, il combine un filtre HEPA NanoProtect et un filtre à charbon actif, ce qui permet d’éliminer jusqu’à 99,97 % des particules. Tout ça permet d’assurer une protection contre les allergènes, le pollen, la poussière et même certains virus comme le H1N1 et le HCoV-229E. Avec une rotation ajustable à 350°, il diffuse de l’air pur dans toute la pièce.

L’Air Performer Serie 7000 utilise des capteurs AeraSense qui détectent et analysent en continu la qualité de l’air pour un ajustement automatique. En se connectant à l’application Air+, vous pouvez surveiller la qualité de l’air en temps réel, même à distance, et contrôler des paramètres comme la température, l’humidité, et les niveaux de particules fines (PM2.5). Son moteur basse consommation (40 W maximum) et son mode veille silencieux à 20 dB permettent même de l’utiliser la nuit.

Ajustez le flux d’air comme bon vous semble

En plus de ses capacités de purification, le Philips Air Performer Serie 7000 propose une fonction ventilation. Bon, en ce moment, ce n’est pas ce qui est le plus utile, mais l’été va revenir aussi sûr que 2 et 2 font 4. Son flux d’air est réglable sur 10 vitesses et peut à la fois rafraîchir et ventiler, tout en évitant les courants d’air désagréables grâce à sa conception sans pale. Là, la projection d’air atteint 1 730 m³/h et l’appareil peut être configuré sur une ventilation douce ou un rafraîchissement plus intense, au besoin.

Sa performance se paye par ses dimensions de 26,2 x 25,6 x 106,2 cm pour 7,30 kg, ce qui peut sembler imposant dans de petits espaces. Et du coup ce n’est pas facile de le transporter souvent. Mais l’investissement vaut le coup si vous voulez améliorer la qualité de l’air de votre domicile.

Il existe pléthore de purificateurs d’air sur le marché. Les meilleurs sont répertoriés dans notre guide d’achat dédié, que vous pouvez consulter à loisir pour trouver le modèle adapté à votre logement, votre budget et vos besoins.

