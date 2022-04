Offre box Fibre : SFR a la bonne idée d’offrir 6 mois d’accès à Netflix

L'opérateur SFR tente de relancer son offre Box Fibre/ADSL en ajoutant 1 mois d'abonnement offert, mais surtout 6 mois d'accès à Netflix pour le même prix que d'habitude.

SFR a décidé de ne pas se faire éclipser sur le marché des box fibre. L’opérateur rouge offre en ce moment et pour encore quelques jours un accès de 6 mois à Netflix en abonnement standard sur l’ensemble de ses offres. Les prix restent cependant inchangés avec un minimum de 16 euros par mois avec un engagement d’un an.

La fibre chez SFR, c’est quoi ?

Jusqu’à 8Gb/s en téléchargement avec la SFR Box 8 (offre Fibre Power 8)

Jusqu’à 200 chaînes TV et appels illimités vers les fixes en France

Petit prix pendant un an avec engagement

6 mois d’accès à Netflix (Standard)

En ce moment et jusqu’au 18 avril 2022, l’abonnement Fibre et ADSL chez SFR avec est disponible à partir de 16 euros par mois et jusqu’à 34 euros par mois pendant un an avec un engagement de 12 mois. Toutes les offres SFR Box donnent accès à un mois d’abonnement offert et à 6 mois d’abonnement à Netflix (standard). Si vous disposez déjà d’un compte Netflix, celui-ci peut être ajouté ) votre compte SFR et être remboursé (ou en partie) par l’opérateur pendant la durée de l’offre promotionnelle.

Prévoyez 49 euros de frais d’ouverture de service. Notez que l’offre ADSL est aussi disponible au même prix si votre domicile n’est pas éligible à la Fibre.

L’une des offres fibre les moins chères du marché

En plus de tarifs relativement bas par rapport aux autres opérateurs fibre, l’abonnement fibre chez SFR propose un accès illimité à Internet avec un débit extrêmement confortable.. Le débit propose permet de répondre à tous les usages, même les plus exigeants. En effet, l’offre permet d’atteindre des débits entre 500 Mb/s (SFR Box 7) et jusqu’à 8 Gb/s (SFR Box 8) en téléchargement. Ce qui est largement à même d’offrir une expérience complète optimale allant du streaming au jeu en ligne en passant par la maison connectée.

Une expérience TV complète

Comme toutes les offres Triple Play, SFR apporte dans toutes ses offres une ligne fixe avec des appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations dans le monde. Vous avez même la possibilité de conserver votre numéro et d’offrir une portabilité gratuite.

L’autre argument de poids chez SFR, c’est la fourniture d’un bouquet TV de 160 chaînes minimum. Le tout est fourni dans tous les cas avec un décodeur 4K permettant jusqu’à 8 heures d’enregistrement pour vos programmes préférés.

Les services de VOD comme YouTube, Netflix et d’autres sont également accessibles à partir du boîtier. Cela tombe plutôt bien, puisqu’avec cette offre, vous n’aurez pas à débourser un euro de plus pendant 6 mois pour un abonnement Netflix, celui-ci étant offert en abonnement standard.

La télécommande vocale est aussi de la partie pour vous permettre de changer de chaînes ou de piloter votre contenu à la voix. Enfin, c’est un bonus, SFR offre 10 Go de stockage dans le cloud gratuitement pour stocker des photos, des vidéos ou des documents perso.

