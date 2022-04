Philips OLED : ce TV 4K 55″ (HDMI 2.1) est à super prix après 500 € de remise

En plus d’apporter une fiche technique complète sur ces téléviseurs OLED, Philips y ajoute la technologie Ambilight, mais aussi un excellent rapport qualité-prix. Aujourd’hui, le modèle 55 pouces chute à 799 euros au lieu de 1 299 euros.

Mise à jour le 11/04/2022 à 11h20 : L’offre est déjà victime de son succès.

Article original : Le TV Philips 706 ne manque pas de qualités avec sa connectique HDMI 2.1 parfaite pour le gaming sur consoles next-gen, sa dalle OLED de 55 pouces affichant une définition jusqu’en 4K, sa prise en charge de nombreuses normes vidéo et sans oublier la fonction exclusive Ambilight sur 3 côtés. Ce téléviseur est parfait pour profiter de vos films et séries, et même vos sessions de jeux dans les meilleures conditions. Bonne nouvelle : aujourd’hui, il bénéficie d’une grosse réduction de 500 euros.

Les points forts du TV Philips 55OLED706

Une dalle OLED de 55 pouces

Une compatibilité Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos

Une connectique HDMI 2.1 pour de la 4K 120 fps, ainsi que ALLM, VRR et FreeSync

Sans oublier la technologie Ambilight sur 3 côtés pour favoriser l’immersion

Au lieu d’un prix barré à 1 299 euros, le TV Philips OLED706 de 55 pouces perd 500 euros de son prix et se trouve désormais à 799 euros seulement sur le site Carrefour.

Une TV OLED immersif

Philips a conçu une TV qui ne manque pas de charme, car une fois installée dans votre salon vous pourrez profiter d’une télévision au design moderne arborant des bordures quasi inexistantes. Le modèle profite d’une diagonale de 55 pouces qui est confortable pour profiter de ses séries et films dans les meilleures conditions. D’autant plus que ce téléviseur propose une définition 4K, ainsi que les compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. Il embarque aussi le puissant processeur Philips P5, qui s’occupera d’upscaler tous vos contenus en 4K.

Mais là où Philips dispose d’un vrai argument pour se démarquer de la concurrence c’est avec la technologie qu’il propose : l’Ambilight. Spécialité de la firme néerlandaise, la technologie Ambilight sur 3 côtés donne artificiellement davantage de profondeur à l’image. Cela est permis par un halo lumineux diffusé sur le mur tout autour du téléviseur, et qui s’adapte aux couleurs du programme visionné. Certains trouveront cela plutôt gadget, mais cette technologie offre une expérience immersive et plus dynamique.

Pensé pour les gamers

Bonne nouvelle pour les joueurs et joueuses : le TV est capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5, grâce aux ports HDMI 2.1 autorisant la 4K à 120 fps. Lors de vos sessions de jeu, vous allez pouvoir profiter d’une latence réduite grâce au mode ALLM et d’un taux de rafraichissement ajustable en temps réel avec le VRR. Le TV est également compatible AMD FreeSync Premium pour éviter les déchirures de l’image quand l’action se fait trop importante. Même la fonction Ambilight sur 3 côtés, activable d’un simple bouton depuis la télécommande, s’adapte aux jeux vidéo pour encore plus d’immersion. Philips ne s’arrête pas là, et présente une dalle avec un rafraîchissement natif de 100 Hz pour plus de réactivité et de fluidité en toutes circonstances.

L’OS de Google pour une expérience optimale

L’autre grande qualité du téléviseur Philips, c’est son système d’exploitation. Philips fait le choix de miser sur un système parfaitement fluide : Android TV. Un choix judicieux qui donne accès au catalogue d’applications le plus fourni via le Play Store. Plusieurs centaines de références sont accessibles en quelques clics, et notamment les abonnements sur des services de vidéo à la demande comme Netflix, Prime Video, MyCanal ou Disney+. Il intègre même la fonctionnalité Chromecast pour pouvoir diffuser du contenu depuis son smartphone ou tablette, sans oublier Google Assistant. Vous allez pouvoir contrôler vos objets connectés, ou lancer un programme par la voix. Si vous avez une enceinte connectée de la gamme Echo, vous pourrez aussi faire appel à Amazon Alexa pour contrôler le téléviseur.

