La récente pompe à air électrique 1S de Xiaomi est déjà à prix bas

Le Mi Portable Air Pump 1S est un compresseur d’air électrique sans fil pour gonfler ses roues sans effort. Xiaomi conçoit ce nouveau modèle qui est déjà moins cher : on le retrouve à 37,39 euros contre 59,99 euros habituellement.

Xiaomi tend à perfectionner ses produits et propose une nouvelle pompe à air électrique nomade : la Mi Portable Air Pump 1S. Elle garde bien entendu les fonctionnalités du précédent modèle, en apportant des améliorations au niveau des performances pour gagner en efficacité, en précision et en rapidité. C’est l’accessoire idéal pour gonfler les pneus de votre véhicule ou de votre vélo, sans vous déplacer et sans vous fatiguer. En plus, aujourd’hui il bénéficie de plus de 20 euros de réduction par rapport à son prix initial.

Les points forts du Mi Portable Air Pump 1S

Une mini pompe à air qui gonfle rapidement vos pneus

Contrôle aussi la pression

5 modes de gonflages disponibles

Un port USB-C intégré

Toujours aussi pratique et polyvalente

La Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S est une pompe à air électrique polyvalente. Avec ce produit, vous allez pouvoir gonfler les pneus de votre vélo ou votre ballon, mais également vos pneus de voiture et/ou moto. Elle a la particularité de gonfler automatiquement la plupart des pneus et objets jusqu’à une pression de 10,3 bars (150 psi). Elle est facile à utiliser, il vous suffit de sélectionner le type de véhicule, la pression d’air à atteindre, puis visser l’adaptateur dans la valve à air et appuyer sur le bouton.

Pour ce faire, cette pompe s’équipe d’un écran LED numérique, dont la navigation se fait très simplement via un bouton principal de commande. Ainsi vous allez pouvoir sélectionner les paramètres préréglés et suivre la progression du remplissage d’air, mais si vous ne souhaitez pas avoir les yeux sur l’écran en permanence, sachez que vous définir une pression maximum afin que la pompe s’arrête d’elle-même lorsque celle-ci est atteinte.

Des performances améliorées

Pour cette nouvelle pompe à air, Xiaomi assure qu’elle est 45 % plus performante que le modèle précédent. Résultat, le Xiaomi 1S regonfle les pneus jusqu’à 8 fois contre 5 auparavant. La firme chinoise va plus loin encore, en améliorant les capteurs de pression d’air pour que vous n’ayez plus à vérifier constamment la pression lors du gonflage.

Désormais l’appareil dispose de cinq modes de gonflage différents avec des valeurs de pression d’air prédéfinies afin d’empêcher le surgonflage. Ce petit objet promet de belles performances : il faudrait 2 minutes pour gonfler un pneu de vélo, 5 pour celui d’une voiture ou d’une moto. D’ailleurs, la pompe dispose d’une batterie de 14,8 Wh qui, lorsqu’elle est à plat, peut être rechargée en moins de trois heures. Et à présent la charge se fait via USB-C.

Gonfler en toute sécurité

Des performances remarquables pour un objet aussi compact. Malgré son poids de tout même 480 grammes, vous pouvez l’embarquer avec vous lors de vos trajets dans un sac à dos. La Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S est fournie avec une valve, une aiguille amovible, un câble d’alimentation, un sac de rangement et un manuel d’utilisation. De quoi être paré pour vos prochains trajets. Ce produit a été testé pour assurer une durabilité et une sécurité maximale. Xiaomi ne s’arrête pas là, et ajoute même sur cette pompe à air une ampoule LED qui sera bien utile en cas de crevaison une fois la nuit tombée.

