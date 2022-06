À -52%, la microSD SanDisk Extreme Pro (128 Go) n’est vraiment pas chère

Si vous recherchez une solution abordable pour étendre la capacité de votre GoPro ou bien votre Nintendo Switch, ce bon plan pourrait bien vous plaire. La microSD SanDisk Extreme Pro de 128 Go est aujourd'hui disponible à moins de 23 euros sur Amazon.

La gamme Extreme Pro de SanDisk fait tout simplement partie des meilleures références de microSD sur le marché. Elle assure des transferts très rapides et offre aussi la possibilité d’enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 60 images par seconde avec un appareil compatible. Et actuellement, la version avec 128 Go de stockage tombe à un très bon prix après plus de 20 euros de réduction sur son prix initial.

Les avantages de cette microSDXC SanDisk

Des vitesses de transfert pouvant grimper jusqu’à 170 Mo/s

Lance rapidement vos applications grâce à sa certification A2

Enregristre des vidéos en 4K

Bonus : l’adaptateur SD est inclus pour faciliter le transfert

Habituellement proposée à 45,99 euros, la carte microSD Sandisk Extreme Pro (128 Go) s’affiche désormais au prix de 22,26 euros sur Amazon.

Des performances de haute volée

Les microSD de la gamme SanDisk Ultra assurent de très bonnes performances, grâce à leur vitesse de transfert élevée allant jusqu’à 170 Mo/s en lecture, 90 Mo/s en écriture. Grâce à cela, vous pourrez transférer et partager rapidement vos contenus sans difficulté, lors de vos déplacements. Elle vous permettra également d’augmenter le stockage interne un peu faible de votre Nintendo Switch par exemple, fixé à 32 Go ou 64 pour la version OLED.

Avec 128 Go supplémentaires, vous allez pouvoir installer davantage de jeux sur votre console, ou encore stocker des applications sur votre smartphone ou tablette Android. Et grâce à sa certification A2, la microSD garde de bonnes performances à l’exécution, ce qui est plutôt pratique à l’usage au quotidien. Il faudra tout de même s’assurer à ce que votre appareil soit compatible avec l’extension de mémoire ainsi que sa capacité d’accueil. La Nintendo Switch peut accueillir jusqu’à 2 To, donc pas de problèmes pour la console hybride.

Convient parfaitement aux amateurs vidéos

Avec sa certification V30 et UHS 3, la carte de SanDisk vous permet facilement de tourner et enregistrer des vidéos en UHD 4K à 60 images par seconde directement. Elle est donc parfaite pour s’insérer dans une caméra type GoPro, dans un drone DJI ou dans un appareil photo grâce à l’adaptateur SD fourni avec. Ce dernier permet également de faciliter le transfert de données vers un PC/Mac.

Enfin, sachez que cette microSD se montre très robuste : elle résiste aux températures extrêmes (de -25 à 85 degrés), à l’eau, aux chocs et aux rayons X. Elle est garantie à vie par le constructeur.

SanDisk face à la concurrence

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures cartes microSD pour votre smartphone, tablette, Nintendo Switch, GoPro ou APN en 2022.

