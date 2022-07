Revolut vous rembourse 25 euros sur votre prochain voyage avec Blablacar

La néobanque Revolut veut vous aider à bouger cet été en nouant un partenariat avec Blablacar dans le cadre d'une opération cashback. Celle-ci permet d'économiser 25 euros sur votre prochain voyage en covoiturage et ça tombe plutôt bien, vu que c'est les vacances d'été.

Si l’on connaissait les offres de bienvenues sous forme de prime avec les banques en ligne, Revolut tente une tout autre manière pour attirer des clients. En effet, la néobanque, anciennement britannique, mais maintenant lituanienne, propose de vous faire économiser de l’argent sur votre prochain voyage en Blablacar. On vous explique comment dans cet article.

Que propose l’offre de Revolut ?

Un compte accessible très rapidement

25 euros en cashback pour Blablacar

3 mois offerts à Revolut Premium

En ce moment, Revolut propose 25 euros en cashback pour votre prochain voyage avec Blablacar et 3 mois offerts à Revolut Premium. Cette offre est réservée aux nouveaux clients.

Qui est Revolut ?

Revolut est une neobanque avec une influence forte sur le marché des banques en lignes et plus particulièrement des néobanques. À l’origine une banque britannique, Revolut s’est adapté aux conditions du Brexit en s’exportant en Lituanie. C’est d’ailleurs pour cette raison que les clients Revolut disposent d’un IBAN LT en ouvrant un compte par défaut. Mais, depuis peu, vous pouvez également demander un IBAN français et même en faire votre compte principal.

Du côté des offres, Revolut propose 4 types de cartes dont une entièrement gratuite. La seule condition pour ouvrir un compte chez Revolut est un dépôt initial de 10 euros, quelle que soit la carte choisie. Les tarifs sont globalement très avantageux avec des cartes payantes allant de 2,99 à 13,99 euros mensuels, où la Premium coûte normalement 7,90 euros par mois et propose des paiements à l’étranger gratuits et illimités, sans aucuns frais à l’ouverture et la clôture du compte, tout ça sans aucune condition de revenus. Le compte créé est directement utilisable via une carte virtuelle à utiliser via la fonction NFC de votre smartphone avant de la recevoir en physiques, en quelques jours environ. Attention cependant, les cartes délivrées par Revolut sont à autorisation systématique.

Comment profiter de l’offre ?

En ce moment, Revolut propose 25 euros en cashback pour votre prochain voyage avec Blablacar et 3 mois offerts à Revolut Premium. Pour obtenir cette offre, il suffit de s’inscrire gratuitement en renseignant votre numéro de téléphone pour télécharger l’application de la néobanque, puis de créer une carte virtuelle et de payer votre trajet de covoiturage avec. Une fois que l’inscription est terminée, vous pourrez ensuite profiter de 3 mois offerts à Revolut Premium, normalement facturé 7,90 euros par mois.

