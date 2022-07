Les chargeurs officiels de Samsung et Google sont à petit prix après les soldes

Les chargeurs de smartphone se font de plus en plus rares dans les boîtes. Il faut donc utiliser un ancien que l'on possède déjà, ou tout simplement en racheter un de la même marque. Si vous avez un téléphone Samsung ou Google, vous serez ravis d'apprendre que les chargeurs officiels sont aujourd'hui en promotion.

Pour des soucis écologiques, la plupart des constructeurs de smartphones ne fournissent plus le chargeur dans la boîte. Cela a commencé avec Apple, mais c’est maintenant aussi le cas pour d’autres marques du monde d’Android. Si vous pouvez réutiliser votre bloc d’alimentation d’un ancien téléphone, il est tout de même préférable d’opter pour celui qui a été conçu pour votre nouveau mobile.

Les chargeurs Samsung et Google en promotion

Chargeur Samsung 25 W et 45 W

Les blocs d’alimentation de Samsung proposent la charge adaptative pour une grande compatibilité avec de nombreux produits. Celui de 25 W peut recharger optimalement la majorité des appareils de la marque sud-coréenne, à savoir les Galaxy S10, S20, S21 ou encore ceux de la série A50, A70 et A80, par exemple. Celui de 45 W est en revanche plus approprié pour les nouveaux fleurons de Samsung : les S22, S22 Plus et S22 Ultra.

Ce qu’il faut retenir du chargeur de Samsung

Un chargeur rapide officiel Samsung

Avec charge adaptative

L’interface USB-C

Au lieu de 24,90 euros au lancement, mais maintenant souvent affiché à 12,90 euros, le chargeur rapide officiel de Samsung 25 W est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 10,96 euros chez Boulanger. Le modèle 45 W chute quant à lui à 17,39 euros. Dans les deux cas, il faut utiliser le code promo MERCI15 pour obtenir ces prix.

Chargeur Google 30 W

Google a fourni son chargeur officiel pour ces derniers fleurons, mais le nouveau Pixel 6a qui sortira très bientôt en France ne proposera pas un bloc d’alimentation dans la boîte du téléphone. Ce chargeur de 30 W en promotion est alors une aubaine si vous comptez acheter le nouveau smartphone abordable de la firme de Mountain View, qui affirme que le 6a passera de 0 à 100 % en 1h30 avec. En ce qui concerne les Pixel 6 et 6 Pro, comptez 30 minutes pour récupérer environ 40 % de batterie.

Ce qu’il faut retenir du chargeur de Google

Un chargeur rapide officiel Google

Optimisé pour les Pixel

L’interface USB-C

Au départ vendu à 29,99 euros, le chargeur rapide 30 W de Google est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 18,99 euros chez Boulanger.

Quel chargeur rapide choisir ?

Afin de comparer ces modèles avec d’autres références sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs chargeurs rapides pour votre smartphone en 2022.

