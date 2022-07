Cet écran mobile de Lenovo peut rendre bien des services, surtout à ce prix

Avec son design pensé pour être facilement transporté et sa connectique unique à base d'USB-C, le Lenovo L15 peut être un allié parfait pour de nombreux usages. Il est en ce moment proposé moins cher chez la Fnac, à 179,99 euros au lieu de 229,99 euros.

Vous avez l’habitude de transporter votre laptop ? Et si vous pouviez aussi transporter un second écran sans que votre dos passe un sale quart d’heure ? C’est ce que propose le L15 de Lenovo, un écran IPS portable alimenté via USB-C sur lequel on peut y brancher un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone. Son prix est actuellement en baisse avec 22% de remise immédiate.

Ce qu’il faut retenir du Lenovo L15

Un écran IPS mobile de 15,6 pouces

Seulement 860 grammes !

Alimentation en mode « pass-through » jusqu’à 65 W via USB-C

Affiché au prix barré de 229,99 euros, l’écran portable Lenovo L15 est actuellement trouvable chez la Fnac à seulement 179,99 euros.

Un écran fin, très léger et facilement transportable

Que ce soit au bureau, en déplacement ou même en vacances, on a toujours besoin d’accessoires pour rendre son expérience plus ergonomique. C’est ce que proposent ces écrans mobiles que l’on peut transporter très facilement et brancher à tout appareil compatible pour gagner en flexibilité. Le Lenovo L15 est un moniteur mobile et ultra portable de 15,6 pouces ne pesant que 860 grammes et que l’on peut poser et incliner jusqu’à 90° sur une surface plane pour en faire un écran d’appoint. Son format compact le rend tout aussi transportable qu’un laptop et il peut se ranger discrètement dans un sac en même temps qu’un laptop, de façon à obtenir un setup nomade complet.

Du côté de sa fiche technique, cela reste assez classique avec une dalle IPS Full HD (1 920 x 1 080) de 60 Hz avec un bezel fin sur les côtés et qui propose un angle de vision de 178°. La dalle en elle-même dispose d’un traitement anti reflet et anti lumière bleue afin de gagner en confort de vision, bien pratique lorsque vous visionnez une série ou un film. En revanche pas de sortie son ni de haut-parleur sur l’écran, il faudra se contenter de ceux de votre appareil.

Tout passe par l’USB-C

La connectique du Lenovo L15 est assez basique, mais elle surtout pensée pour le côté nomade. L’écran dispose de deux ports USB Type-C 3.2 Gen1 par lesquels passent le flux vidéo et l’alimentation. Ce dernier prend en charge l’alimentation en mode pass-through jusqu’à 65 W. Cela permet de charger votre PC portable ou votre smartphone tout en alimentant le L15 sur une seule connectique et ainsi éviter la multiplication de câbles. On aurait tout de même aimé la présence d’un port HDMI pour gagner en flexibilité.

