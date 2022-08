Envie d’une box fibre pas chère pour la rentrée ? Voici notre sélection

Vous souhaitez faire installer la fibre chez vous, mais vous hésitez encore entre plusieurs opérateurs ? Nous avons regroupé pour vous les offres les plus intéressantes pour moins de 20 euros par mois.

C’est bientôt la fin des vacances et il est temps de reprendre les bonnes vieilles habitudes, que ce soit pour le travail ou pour dévorer le nouveau contenu de sa plateforme de streaming préférée. Heureusement, préparer sa rentrée rime peut-être avec l’investissement d’un nouvel appartement ou tout simplement trouver une offre Fibre/ADSL moins chère. Voici les meilleures offres Internet du moment.

Les meilleures offres fibre à moins de 20€ par mois

Bbox Fit : 9,99 euros par mois pendant un an

L’offre Bbox Fit Fibre avec la Fibre de Bouygues Télécom représente l’abonnement le moins cher de cette sélection. Elle permet d’obtenir des débits ascendants et descendants théoriques jusqu’à 400 Mb/s.

La TV n’est pas intégrée à l’offre, il faut donc pour cela s’orienter vers l’offre Bbox Must Fibre qui comporte un bouquet TV comporte plus de 180 chaînes, toutes accessibles via le boîtier TV 4K (Android TV). En plus de la TV, ce dernier profite de centaines d’applications dont la majorité des plateformes de VOD. La téléphonie fixe vient s’ajouter au package avec la possibilité de passer des appels en illimité vers les fixes en France Métropolitaine, les DOM et vers plus de 110 destinations. En revanche, quelle que soit l’offre choisie, vous avez le droit à une ligne téléphonique fixe avec les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 110 pays.

Lors de la commande, vous pouvez choisir de conserver votre numéro fixe gratuitement en en faisant la demande lors de la commande. Grâce à ce dernier, le changement de ligne est automatique et vous n’avez rien à faire,

Jusqu’au 20 septembre 2022, Bouygues Telecom propose son offre Bbox Fit Fibre à 9,99 euros par mois au lieu de 15,99 euros mensuels la première année. Cette offre est valable uniquement pour les nouveaux clients et donne lieu à un engagement d’un an. Le prix passe ensuite à 30,99 euros par mois.

Vous pouvez obtenir la fibre Bouygues Télécom avec un meilleur débit et 160 chaines TV avec l’offre Bbox Must Fibre qui elle aussi est en ce moment en promotion à 15,99 euros par mois au lieu de 22,99 euros mensuels la première année. Le prix passe à 40,99 euros par mois.

SFR Fibre Starter : 15,99 euros par mois pendant un an

Avec cette offre, vous pouvez profiter pendant un an des services Internet et TV de SFR à moindre prix. Il faut cependant noter que cette offre vous engage durant une année. L’offre propose elle aussi une connexion fibre illimitée avec des débits montants et descendants pouvant atteindre 500 Mb/s. Des performances raisonnables qui devraient largement satisfaire vos attentes quotidiennes.

Vous bénéficierez en plus d’un décodeur SFR avec les services de l’opérateur, dont l’accès à près de 160 chaines TV. Une ligne fixe est aussi attribuée et vous permettra d’appeler en illimités vers les autres lignes fixes françaises.

Jusqu’au 31 aout 2022, retrouvez l’abonnement SFR Fibre Starter à 16 euros par mois pendant un an. L’offre engage sur cette année et passe ensuite à 38 euros par mois.

La boîte Sosh : 14,99 euros par mois pendant un an

Sosh vient de faire baisser le tarif mensuel de son offre fibre et ADSL. Tout en profitant du réseau d’Orange avec la Livebox 5, l’abonnement Sosh vous donne un accès en illimité à Internet avec la Fibre en très haut débit jusqu’à 300 Mbits/s en téléchargement et 300 Mbits/s en upload.

L’offre de Sosh comprend également les appels illimités vers les fixes en France Métropolitaine, les DOM et plus de 100 destinations à l’internationale (dont le Canada et les États-Unis). Si vous souhaitez profiter du même service pour les appels illimités vers les mobiles, il faudra néanmoins ajouter 5 euros à la facture.

L’offre n’inclut pas un décodeur TV (5 euros supplémentaires pour 160 chaînes), mais il est possible d’accéder, gratuitement et sur demande, à l’application « Appli TV d’Orange » pour regarder plus de 72 chaînes sur votre smartphone, tablette, PC ou Mac

La boîte Sosh est actuellement au prix de 14,99 euros par mois pendant un an avec engagement avant de passer à 29,99 euros mensuels.

Quelles sont les meilleures offres fibre et ADSL ?

Afin de découvrir les autres offres disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment !

