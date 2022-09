La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, avec son écran géant, perd 400 € de son prix

Avec sa Galaxy Tab S8 Ultra, Samsung n'a pas fait les choses à moitié en lui réservant une fiche technique puissante et plusieurs caractéristiques plutôt rares. D'habitude très onéreuse, cette tablette peut vous revenir aujourd'hui à 819 euros au lieu de 1 219 euros chez Boulanger grâce à une réduction doublée d'une ODR.

Officiellement présentées début 2022, les trois tablettes de la gamme Galaxy Tab S8 de Samsung ont toutes un point commun : la grandeur de leur écran. La plus premium embarque naturellement la plus grande dalle : la marque a ainsi misé sur un écran massif de 14,6 pouces, soit une diagonale qui se rapproche de celles de nombreux PC classiques. Pour mettre la main sur ce modèle unique, le moment est tout choisi puisque vous pourrez bénéficier d’une réduction de 400 euros au total.

La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, c’est…

Un écran géant AMOLED de 14,6 pouces

Une puissante puce Snapdragon 8 Gen 1

Un design raffiné

Lancée à 1 219 euros, puis réduite à 969 euros, la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (8+128 Go) revient aujourd’hui à 819 euros chez Boulanger grâce à une ODR valable jusqu’au 30 septembre 2022. Quant au modèle 8+256 Go, son prix passe de 1 299 euros à 999 euros grâce à une promotion appliquée sur Rue du commerce et à l’ODR.

Un écran… gigantesque

C’est la première chose qui interpelle lorsque l’on voit la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Cette tablette embarque en effet un écran tout simplement unique pour un modèle de ce style, puisque sa diagonale s’élève à 14,6 pouces, rien que ça. C’est même plus que certains PC portables classiques. Très imposante, la tablette sud-coréenne ne conviendra donc pas à celles et ceux qui recherchent avant tout une référence compacte. Autrement, on aura droit à un design raffiné, avec des bords plats, une coque en aluminium et un look tout en finesse. Une tablette qui pèsera tout de même son poids, avec 726 grammes sur la balance.

Pour en revenir à cet écran, la qualité d’affichage sera au rendez-vous puisque la tablette intègre une dalle AMOLED d’une définition allant jusqu’au « WQXGA+ » ( soit 2960 x 1848 pixels). On pourra profiter d’une très belle fluidité puisque l’écran dispose d’un taux de rafraichissement de 120 Hz adaptatif.

Une tablette puissante qui assure côté multitâche

Samsung a choisi de propulser sa tablette Galaxy Tab S8 Ultra avec l’une des puces les plus puissantes sur le marché : la Snapdragon 8 Gen 1, qui est ici épaulée par 8 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, vous pourrez faire tourner un grand nombre de tâches gourmandes, comme des jeux ou encore du multitâche à foison. Vous pourrez par exemple lancer Fortnite en qualité « Épique » en 30 fps sans problème. Elle sera aussi une très bonne tablette pour les créatifs, notamment avec le désormais célèbre S Pen, même si la plupart d’entre eux voudront certainement se tourner vers l’iPad Pro M1.

De plus, si les tablettes n’ont pas vraiment vocation à être utilisées pour leur capteur photo, la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra a au moins le mérite d’intégrer un capteur principal de 12 mégapixels et un ultra grand-angle de 6 mégapixels, qui délivrent des résultats satisfaisants, surtout les visioconférences. Concernant l’autonomie, enfin, la Galaxy Tab S8 Ultra offre une bonne endurance grâce à sa batterie de 11 200 mAh. En utilisation classique, comptez une journée d’utilisation. En revanche, on devra se passer du chargeur de 45 W, qui n’est pas fourni dans la boîte de la tablette, mais qu’il faudra détenir pour passer de 0 à 100 % de batterie en un petit peu plus d’une heure.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

