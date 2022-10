Box fibre : les meilleures offres d’octobre 2022 (Orange, SFR et Bouygues)

Vous souhaitez faire installer la fibre chez vous, mais vous hésitez encore entre plusieurs opérateurs ? Nous avons regroupé pour vous les offres les plus intéressantes chez les opérateurs historiques.

Votre forfait box ne vous convient plus et vous souhaitez en changer pour booster votre débit et pourquoi pas obtenir les chaines TV que vous ne possédiez pas ? Nous avons sélectionné 3 des meilleures offres de moment avec le meilleur rapport débit-prix du moment, et le plus beau, c’est que cela concerne 3 des opérateurs historiques.

Les meilleures offres Fibre du moment

Bbox must : 15,99 €/mois pendant un an

L’offre Bbox Must avec la Fibre de Bouygues Télécom représente la bonne alternative entre la Bbox Fit et la Bbox Ultym. Elle permet d’obtenir des débits descendants théoriques (téléchargement) de 1 Gb/s, alors que la Fit baisse à 400 Mb/s et la Ultym monte jusqu’à 2 Gb/s. Pour les débits montants théoriques (envoi), on se situe à 700 Mb/s contre 400 et 900. La box est compatible avec le Wifi 5 pour profiter d’une connexion à Internet sans fil chez vous.

La TV et la téléphonie fixe viennent aussi s’intégrer à l’offre. Le bouquet TV comporte plus de 180 chaînes, toutes accessibles via le boîtier TV 4K (Android TV). En plus de la TV, ce dernier profite de centaines d’applications, dont la majorité des plateformes de streaming. La téléphonie fixe vient s’ajouter au package avec la possibilité de passer des appels en illimité vers les fixes en France Métropolitaine, les DOM et vers plus de 110 destinations.

Jusqu’au 23 octobre 2022, Bouygues Telecom propose son offre Bbox Must à 15,99 euros par mois au lieu de 22,99 euros mensuels la première année. Cette offre est valable uniquement pour les nouveaux clients et donne lieu à un engagement d’un an. Le prix passe ensuite à 40,99 euros par mois.

Orange Livebox Fibre : 22,99 €/mois pendant un an

Avec cette offre, Orange propose évidemment une ligne téléphonique incluant les appels illimités vers les téléphones fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations à l’étranger.

L’opérateur ne néglige pas non plus l’offre TV et propose un catalogue de 140 chaînes, dont certaines compatibles 4K UHD, mais surtout la fourniture sur demande d’un décodeur TV lui aussi compatible 4K.

Le plus important, c’est bien entendu l’accès à Internet via la fibre optique. Avec cette offre, les débits théoriques sont de 500 Mb/s en téléchargement et également 500 Mbit/s en envoi. Les infrastructures de l’opérateur historique en France sont d’excellente facture et offre un débit constant, de quoi télécharger très rapidement, regarder en streaming sans perte de qualité ou encore gérer votre installation domotique sans ralentissement.

Jusqu’au 16 novembre 2022, l’offre Livebox Fibre est disponible à seulement 22,99 euros par mois pendant un an. Le prix passera ensuite à 41,99 mensuels au bout de la période de promo.

SFR Fibre Power : 23 €/mois pendant un an

En choisissant cet abonnement chez SFR, vous profiterez d’une ligne fibre pouvant aller jusqu’à 500 Mbit/s de débit en symétrique (en téléchargement et en envoi). Pour 20 euros par mois étalé sur 2 ans, c’est tout simplement l’offre la plus économique du moment. Le routeur fourni (SFR Box Plus) avec cette offre est compatible Wi-Fi 5 pour y connecter tous les appareils compatibles chez vous. En plus d’Internet, cette offre comprend une ligne téléphonique, pour appeler en illimité vers les fixes en France Métropolitaine, mais aussi vers les DOM ainsi que plus de 100 destinations à l’internationale.

Le plus de SFR, c’est l’apport de la TV. L’opérateur propose 160 chaînes TV dans son abonnement sans coût supplémentaire et avec une box TV dédiée et incluse. Avec le débit fibre, vous profiterez donc d’une majorité de chaînes en qualité HD et même en 4K pour certaines d’entre elles.

Jusqu’au 17 octobre 2022, la série limitée SFR fibre est disponible à 23 euros par mois pendant 12 mois, puis passe à 43 euros mensuels. Cette offre avec engagement d’un an est uniquement disponible pour les nouveaux clients.

Quelles sont les meilleures offres fibre et ADSL ?

Afin de découvrir les autres offres disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment !

