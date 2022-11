La fibre Orange à prix réduit joue les prolongation du Black Friday pendant encore quelques heures

Vous n'avez pas eu le temps de profiter du Black Friday pour faire quelques économies sur vos forfaits ? Qu'à cela ne tienne, Orange est encore en période de promo sur ses offres Livebox, le tout à partir de 19,99 euros par mois pendant un an.

Orange était l’un des premiers opérateurs de forfait box fibre à avoir profité du Black Friday pour baisser les prix de ses offres et cette opération va vite prendre fin. Il ne reste en effet que quelques heures pour profiter des abonnements à Internet en très haut débit à prix réduit.

C’est quoi la Livebox Fibre ?

La Fibre jusqu’à 2 Gbit/s avec la Livebox 6

Un décodeur 4K sur demande avec 140 chaînes TV

Les appels illimités vers les fixes (et mobiles à partir de Livebox Up)

Il reste un peu plus de 24 heures pour profiter des offres Livebox disponibles à partir de seulement 19,99 euros par mois pendant un an. L’offre Livebox Up est à 25,99 euros par mois (au lieu de 29,99) et l’offre Livebox Max Fibre est à 34,99 euros par mois (au lieu de 39,99). Le tout vient avec un engagement de 12 mois et les prix sont valables durant un an.

Le meilleur réseau de France au meilleur prix

Habituellement proposée au prix de 22,99 euros par mois, l’offre Livebox Fibre passe à seulement 19,99 euros par mois la première année. Celle-ci comprend une ligne fibre FTTH de 500 Mb/s en téléchargement et en envoi, de quoi profiter d’un internet ultra rapide pour tous vos usages : téléchargement, streaming, domotique, le tout sans la moindre perte de qualité. Si vous avez besoin de plus de débit, vous pouvez vous orienter vers l’offre Livebox Up Fibre (25,99 euros par mois) qui passe cette fois-ci à 2Gbit/s partagés en téléchargement (1Gbit/s max par équipement) et 600 Mbit/s en upload. Enfin, l’offre la plus costaud, la Livebox Max Fibre (34,99 euros par mois), donne droit à une Livebox 6 avec le réseau Wi-Fi 6E et monte à 800 Mbit/s en envoi.

Ma Livebox Télécharger Ma Livebox gratuitement APK

Une offre Internet qui ne vient pas seule

Quelle que soit l’offre Livebox que vous choisirez, vous aurez une ligne fixe avec un décodeur TV, mais il a des subtilités qui différencient les trois offres Fibre proposées par Orange. Avec la première, vous aurez les appels illimités vers la France et plus de 110 destinations en Europe/DOM, ainsi qu’un décodeur TV en 4K avec 140 chaînes incluses. Pour la deuxième, vous pouvez rajouter les appels vers les fixes et les mobiles des USA et du Canada ainsi que la possibilité d’enregistrer jusqu’à 100h de programmes (option sur demande). Enfin, la troisième est la plus complète, l’enregistrement de programmes passe à 300h et vous aurez accès au Replay Max, incluant MYTF1 et 6Play.

Pour aller plus loin

Avis Orange et Sosh : la place de numéro un est encore un peu chère

Notre comparateur Fibre/ADSL

Pour aller plus loin et comparer ces offres avec la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox must Fibre Débit jusqu'à 1 Gb/s 180 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 24,99€ 41,99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre La boîte Sosh Fibre La boîte Sosh Fibre 3 semaines Débit jusqu'à 300 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 14,99€ 29,99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 19€ 29€ Un mois offert Découvrir Toutes les box internet

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.